El abandono de ‘La Niña III’ en Santa Catalina

Estado de la carabela incendiada en la trasera del parque Santa Catalina después de un año / JOSÉ CARLOS GUERRA

La ciudad y la cultura han dejado abandonada a su suerte a la carabela La Niña III a la entrada del muelle de Santa Catalina, tras su incendio ocurrido hace unos meses, donde los sin techo han vuelto a morar a su sombra con los enseres que han podido recoger para resguardarse. Es lamentable el espectáculo de una urbe que mira para otra parte, mientras abandonamos nuestro testimonio de un pasado que nos legó el recordado capitán Carlos Etayo, por la calurosa acogida que esta Isla le dispensó el 14 de agosto de 1992 cuando iba camino de Santo Domingo para rememorar el quinto centenario del descubrimiento de América.

La carabela muy bien se pudo quedar en tierras del nuevo mundo porque al marino navarro le ofrecían unos cuantos dólares, pero los rechazó y prefirió donarla a Gran Canaria por las atenciones de toda clase que recibió junto con la tripulación antes de emprender el cruce del Atlántico, donde por cierto estaban tres jóvenes grancanarios. Esto hizo que La Niña III retornara al puerto de La Luz para que se quedara aquí.

Es una verdadera vergüenza lo que ocurre por la desidia y abandono de nuestros responsables políticos, con el agravante de que está enclavada en una zona de paso de los turistas y tripulaciones de los cruceros. Sus cámaras están recogiendo a diario este espectáculo de una nave que fue calcinada por la desidia de una ciudad que no supo protegerla de los vándalos.

Así no hacemos una capital ni captamos visitantes. El entusiasmo que un día demostró aquel recordado concejal de Cultura que fue Pablo Barbero rescatando del Castillo de La Luz a la citada carabela, para mostrarla en lugar de privilegio en Santa Catalina, se ha ido al traste ante la falta de compromiso de los actuales dirigentes que miran para otro lado. Lo lógico es que se retire a otro lugar para su restauración. Así demostramos que no tenemos sensibilidad por el pasado y que todo nos da igual. Así no ganamos votos para la capital europea de la cultura.