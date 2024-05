Yo no lo hice: ha sido la inteligencia artificial

Imagen generada por IA de dos vasos de sangría. / OpenAI

El uso político del aparato judicial se ha convertido en un fenómeno recurrente en la Unión Europea (UE), lo que deteriora la ya baja credibilidad de los tribunales nacionales entre los ciudadanos de la mitad de sus estados. En Portugal, una sospechosa y desacreditada actuación de la fiscalía provocó la caída del Gobierno socialista. En España, el PP y Vox instrumentalizan también la justicia para derribar al Gobierno y cambiar el resultado de las urnas y una serie de jueces hacen todo lo posible para evitar el procesamiento de destacados dirigentes del PP por corrupción y emprenden a la menor oportunidad acciones judiciales contra partidos de izquierda, independentistas o contra políticos que aspiran a remunicipalizar el suministro de agua. El secretario general de los socialistas europeos, Giacomo Filibeck, ha acusado al Partido Popular Europeo (PPE) de recurrir a «tácticas fascistas» para llegar al poder.

En los estados del este, la independencia judicial también es más teórica que real. En Polonia, el Gobierno de coalición de Donald Tusk aún no ha logrado recortar de facto el control ultra sobre el aparato judicial. En Hungría, el sistema judicial sirve para proteger al régimen autocrático de Viktor Orbán y a sus empresarios fieles e intimidar a críticos y desleales. Y en toda la UE, los jueces se apresuran a aceptar demandas intimidatorias (SLAPP, en inglés) contra periodistas, activistas y organizaciones cívicas. La desconfianza sobre el sistema judicial nacional predomina entre los ciudadanos de España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, detalla el Eurobarómetro de la Comisión Europea de junio de 2023 en su anexo.

El caso más reciente

Portugal es el caso más reciente de cambio de Gobierno en la UE tras una intervención de la fiscalía general, que ha sido posteriormente criticada con dureza por los jueces por la falta de pruebas de cualquier delito. Esa intervención provocó la inmediata dimisión del primer ministro socialista, António Costa, que disponía de una mayoría absoluta en el Parlamento. La dimisión fue aprovechada por el presidente portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, para convocar elecciones anticipadas, que en marzo dieron la victoria por dos diputados a la alianza conservadora del PSD y multiplicaron por cuatro los escaños del ultra Chega hasta los 50.

La fiscal general de Portugal, Lucília Gago, se reunió con el presidente Rebelo de Sousa el 7 de noviembre al mismo tiempo que se efectuaban una serie de registros en la residencia oficial del primer ministro y varias sedes ministeriales por supuesta corrupción y tráfico de influencias en adjudicaciones para extraer litio, producir hidrógeno verde y construir un centro de datos. La fiscalía emitió un comunicado en el que, por decisión de la propia Gago, se indicaba que el Tribunal Supremo investigaba al primer ministro y daba a entender que Costa estaba involucrado en la corrupción, pero sin acusarle de nada concreto. Una semana después, con Costa dimitido y las elecciones convocadas, el juez instructor concluyó que los datos aportados por la fiscalía no demostraban en ningún caso la existencia de delitos de corrupción activa o pasiva de ningún acusado y se constató que se había confundido al primer ministro con su ministro de Economía, António Costa Silva, en la transcripción de unas conversaciones grabadas por la policía. Tras las elecciones y con un nuevo Gobierno conservador, el Tribunal de Apelación de Lisboa desmontó el 17 de abril todas las acusaciones de la fiscalía en una demoledora resolución de 366 páginas, en la que subraya que el único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue asistir a la presentación del proyecto de un centro de datos en 2021.

Ahora el PP intenta aplicar el ejemplo portugués en España con la ayuda del seudosindicato ultra Manos Limpias para acosar judicialmente a la esposa del presidente del Gobierno. El excomisario Villarejo también urdió tramas al servicio del PP con informes policiales y actuaciones judiciales a partir de noticias al dictado en determinados medios. Curiosamente, el Tribunal Supremo absolvió el pasado marzo a Manos Limpias de la condena de 2021 de la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas. El Tribunal Supremo se distingue por acumular correcciones del Tribunal de Justicia de la UE por primar los intereses de la banca sobre los derechos de sus clientes, así como reprobaciones del Tribunal de Derechos Humanos.

La instrucción del comandante ha sido clara: no detenerse. En ninguna circunstancia, pase lo que pase. Pero ahí están los niños, en medio del camino. El convoy militar se va aproximando a ellos. Nada, los niños siguen ahí. Si los vehículos se detienen, quedarán expuestos al enemigo. Cumplir las órdenes significar arrollar a los niños. Niños como los que el soldado ha dejado en casa. Como sus hijos, hermanos o sobrinos. ¿Cuántos sentimientos deben desconectarse para seguir adelante? Eso es la guerra: enfrentarse a dilemas éticos de terrible complejidad. Cuando un soldado toma la decisión de disparar, toma un decisión moral. En ese momento, puede que la instrucción recibida acalle la conciencia. Pero no para siempre.

Censored voices (2015) es un documental que recoge los testimonios de hombres que acababan de participar en la Guerra de los Seis Días (1967). Las entrevistas fueron recogidas por dos jóvenes, uno de ellos se convertiría en el reconocido autor Amos Oz. El país estaba eufórico. Los medios enaltecían la fulminante conquista de Jerusalén, Gaza, el Sinaí y Cisjordania. La palabra victoria era omnipresente. Pero esos jóvenes que, por unos días, se habían transformado en soldados estaban atravesados por otros sentimientos. Para ellos, la victoria tenía un evidente regusto amargo. Sus opiniones fueron censuradas por el gobierno. Solo décadas después pudieron recogerse en dicho documental. El relato es demoledor: «En la guerra nos convirtieron en asesinos». «Éramos soldados contra civiles». «Vi a los refugiados árabes saliendo de Jericó y me identifiqué con ellos. Me vi haciendo algo no muy distinto a lo que nos hicieron los nazis». «Los niños, ahí plantados, temblaban. Un tercio habían mojado sus pantalones».

Israel está utilizando inteligencia artificial (IA) para decidir a quién se bombardea en Gaza, una práctica inédita hasta ahora. La IA Lavender ha creado una base de datos de unas 35.000 personas que han sido señaladas como miembros del ala militar de Hamás, la mayoría de bajo rango. Un sistema automatizado ha seleccionado infraestructuras y edificios que, en principio, están relacionados con esos objetivos, sin importar los familiares o vecinos que puedan encontrarse en ellos. Se atribuye al uso de Lavender la masacre perpetrada durante las primeras semanas de la invasión. Unas 15.000 personas asesinadas desde el 7 de octubre hasta el 24 de noviembre. Sus muertes, simples estadísticas.

Lavender señala con total frialdad. Los dilemas morales desaparecen. Los sentimientos humanos no forman parte de la decisión. Escudados en un yo no lo hice, no hay sensación de culpa, menos aún posibilidad de remordimiento. «Lo que nos rompió fue ver al enemigo», confesaba uno de los participantes en el documental. Es posible que, al borrar esa cercanía, se diluya el trauma de haber formado parte de la masacre. Pero, con ello, también la resistencia civil. Bloqueada la capacidad de conmoverse ante el dolor ajeno, el odio queda intacto.