La nada, el lodo y el fango

Sánchez insta a la militancia a defender la democracia tras su decisión de continuar

Acabó- por el momento- el drama. El Teatro se cerró, con el resurgir del cisne negro de Tchaikovsky. Un fracaso: En 5 días, menos de 12 mil espectadores de 48 millones potenciales. Vinieron desde los abandonados pueblos de España, en viaje turístico. Todo pagado: la guagua y el bocata de panceta. Banderas rojas, tremolando por los campos de Castilla. Plagio a las excursiones con Franco. La historia se repite. En esa sucursal del Parnaso griego, que llaman La Moncloa, hay un pabellón, en el que están en una semi oscuridad, decenas de asesores del Señor de la Moncloa. No son funcionarios, sino amigotes del Señor, y su cometido es alumbrar cada mañana, sustanciales frases, consignas, mensajes, insultos que reparten entre sus mandos políticos, al modo de la diosa correo griega Iris, cuya voz ampliaba la ninfa Eco a quien Hera solo le permitió pronunciar las últimas sílabas de sus palabras (Odisea). No impera la semántica. Inventan palabras como la ya abatida fachosfera, que no obedecen a ninguna definición existente. Les importa un carajo, que la palabra tuviera más connotaciones con el fascio de Mussolini, (aquel político italiano que fue expulsado del Partido socialista griego), que con una cierta cultura de escuela primaria. El penúltimo invento nos llega con Bolaños, el clon del Señor, con la palabra Patraña en una constante evasión de las preguntas de la oposición. Bolaños, se apoya en el griego Crísipo, que decía que lo opuesto implica lo contrario y lo bueno, sin lo malo, es imposible. Bolaños. que es lo opuesto y su sindéresis se tuerce hacia el mal. Debió conocer solo el título de la obra de Tennesse William, «Verano y Humo», encontrando en el Humo la solución para ocultar mentiras y corrupciones. Es una pena que no conozca que la calima que nos ahoga en Canarias, puede sustituir a las vastas columnas de humo. La última aportación semántica es el lema «La Nada, El Lodo y el fango». Con lo de la Nada se adentran en un campo mortal para el PSOE, pues el Señor quedó como Nada, envuelto en una valía negativa, cuando tuvo que mendigar 7 votos, admitiendo el chantaje de un delincuente llamado Puigdemón, con el que está recorriendo el camino de la Independencia de Cataluña y asfaltando, a marchas forzadas, el de Euzkadi. El Cinismo, lleva a desviar, como siempre, la atención (lo opuesto) hacía el PP que lucha con manifiesta debilidad, para que nuestra España, no sea otra vez Reino de Taifas. Había que leer «El Poder y la Gloria», de Graham Green. La gloria, en este caso negativa: la desvergüenza y la traición a la Patria. La Amnistía que con otra mentira (Perdón, cambio de opinión) se transforma de inconstitucional en constitucional, al gusto de Puigdemont. El caso de las mascarillas, el Tito Berni, la «conseguidora» Begoña Gómez, los contratos de la Filapp de Nadia Calviño, etc. El poder lo tiene el Señor, con sus nombramientos de auténtico dictador, del Fiscal General del Estado, de la Presidenta de las Cortes, Del Presidente del Tribunal Constitucional, de la Presidenta del Tribunal de Cuentas., (que es capaz de decir que todas las cuentas del Estado son correctas, cuando la UE ha dicho que hay 11 mil millones de euros sin justificar) y de todo lo que pueda arropar, sin temor, con la hoz y el martillo.

Alguno de los asesores monclovitas, pasó por una librería y encontró en el escaparate un libro de Jean Paul Sartre, titulado «La Nada». Sartre representa al existencialismo francés, enfrentado a Albert Camus, rechaza el dualismo moderno, que también encontramos en Alfred N. Withehead, de la potencia y el acto y distingue el ser en si y el ser para sí, este último claramente elegido para mayor gloria del Señor de la Moncloa, paseante universal en su Falcón, que a veces presta a la Yoli cuando va a visitar al Papa.

En el Lodo y el Fango, (Que hace hidraúlico al Lodo) no merece la pena detenerse. Vale decir que es el excremento que en todas sus actuaciones deja, este menos que mediocre Gobierno. Boecio, « Cuando los vientos del Sur agitan el océano, el fango removido enturbia las olas, antes claras». Que el Gobierno de España ( puro fango, agua y lodo), se entiende que hable del Lodo y no de barro, palabra de más enjundia y categoría, puesto que implica que Dios (y no el Señor de la Moncloa) creó al hombre del barro, que la lluvia (masculina), fecunde en su caída la tierra (femenina), formando el divino barro, donde crecen los vegetales, alegrando con su color verde, los campos de nuestras islas. Barro para casas de pobres, cerámica de la Atalaya de Santa Brígida, de Gáldar, donde comían y se lavaban nuestros antepasados y nacían macetas para proteger individualmente solitarias plantas de humildes hogares, estanques barriales, morada de preciadas aguas, tallas. En fin, elementos que sostienen nuestro amor por la Naturaleza. No, el fango no lo produce el PP, puesto que es una de las peculiaridades de la Dictadura, que en estos momentos atenaza a España.