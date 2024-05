Juro que me recordó a José Luis López Vázquez en el papel que interpretaba en la película Atraco a las tres, una comedia redonda de José María Forqué. En la cinta, el actor conseguía bordar el personaje de Fernando Galindo, un tipo servil hasta llegar a lo desquiciante. Las palabras que solía repetir, sobre todo, a las clientas de buen parecer se han quedado grabadas para siempre en la memoria colectiva de muchos de mi generación, los nacidos precisamente en la década de los 60 del siglo pasado. «Un admirador, un amigo», así comenzaba, para terminar con la expresión que más comicidad provocaba, «un esclavo, un siervo». La presentación del empleado de banca, unida al resto del elenco de la película, son la mejor acreditación de un tiempo pasado, el de una España en pleno desarrollo, pero todavía presa de los gestos y reacciones propios del final de la posguerra.

Daniel Gómez del Barrio, que acaba de dejar a la fuerza el cargo de concejal del área de Juventud y Familia, en la localidad de Illescas, término municipal de Toledo, no tenía ningún pudor en exhibirse abiertamente en las redes sociales. En alguna de ellas, incluso se mostraba con un perfil público bastante llamativo y chocante para la responsabilidad que ocupaba. De cariz sorprendentemente sexual y marcado sesgo sadomasoquista, reproducía imágenes explícitas, hasta escatológicas -se le veía comiendo sus propias heces-, aunque lo asombroso del asunto, si esto ya no lo es de por sí, eran los comentarios alojados por el autor en la página. Desde un primer momento, aclaraba que deseaba convertirse en el juguete de cuantos lo quisieran, un esclavo de los vicios ajenos. Sin embargo, la palabra con la que remataba la presentación del perfil suponía dar un pasito más allá en la humillación personal, un plus en la miseria moral que rezumaba.

Buscaba con ansiedad que alguien en las proximidades de Illescas cumpliera sus perversiones, en este caso, el servir de orinal a quien así se lo propusiese. En definitiva, el recipiente de las excrecencias más abyectas, el templo escatológico en el que adorar lo oscuro de la condición humana. Justo antes de Semana Santa, la asamblea municipal decidió apartar de la concejalía al joven, perteneciente al bloque progresista y enrolado en las filas del PSOE manchego. Con todo, me hizo reflexionar la actitud del político, un tanto desafiante y un punto inocente por raro que suene, porque además no le dolían prendas en mostrarse ante la opinión pública como un degenerado. En el fondo, creo que obedecía a un planteamiento ético, eso sí, muy peculiar.

Hoy en día, el político como tal, no este o aquel en particular, es un individuo extraño al compromiso moral, por lo menos el que hemos conocido hasta la actualidad, dibujando un personaje que intenta equilibrar su imagen personal con la actividad al servicio de los demás. Con Daniel Gómez del Barrio se ha sublimado la condición del hombre entregado a la política. Ha entendido que lo suyo es darse a sus vecinos, pero literalmente hablando y en toda la extensión de la palabra, como el personaje de Atraco a las tres. Cuando escribía en el perfil que quería ser el esclavo sexual de la comunidad lo predicaba como ejemplo moralizante, al igual que lo del orinal del pueblo, puesto que el mingitorio, a partir de ese instante, sería su propia persona. Qué mejor político que el que asume la indignidad y la miseria suya y la de los que le rodean. Para mí, Del Burgo representa a la perfección al político de ahora, al Koldo, al Ábalos, al Aldama y hasta el futbolero Rubiales.

Nadie como este joven para identificar lo que proclamase Feijóo, en unas declaraciones para la posteridad, al suscribir que estamos padeciendo «la peor clase política de los últimos años». La gloria de Illescas, el ya exconcejal del PSOE, sin duda, merece un premio por sustanciar en su misma humanidad todos los atributos del representante público de estos momentos. Qué más se le puede pedir.