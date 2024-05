Meghan Markle

Meghan Markle, la archiconocida duquesa de Sussex, es la paralegal más famosa de la pequeña pantalla por su papel de Rachel Zane en la serie Suits.

La figura del paralegal, importada principalmente de los EEUU, responde a la de un profesional que trabaja en el área legal y presta asistencia a abogados y otros profesionales del derecho. De entre sus funciones cabe destacar, la realización de investigaciones, redacción de documentos legales, preparación de casos, entrevistas con clientes y testigos, y la organización y gestión de documentos legales.

Aunque en España apenas existe formación especializada sobre ese incipiente oficio jurídico, cada vez resuelta más frecuente encontrar ofertas de trabajo demandando este novedoso perfil.

Los paralegals no son abogados y no pueden (ni deberían) ofrecer asesoramiento legal directo a los clientes ni representarlos en los tribunales. Sin embargo, su trabajo podría ser valioso para el funcionamiento de un despacho; ya que, a la vista de la experiencia cosechada en otros países, se observa que realizan muchas tareas que, a priori, no requerirían la capacitación legal completa de un abogado, pero que coadyuvan a alcanzar el éxito de un caso.

Expectantes por saber si la abogacía tradicional recibirá con los brazos abiertos a un profesional auxiliar que, por complementario que sea, no dejará de ser visto como competencia; la cuestión es si actualmente el sector legal español está dispuesto a adaptarse a ese modelo. En definitiva, si la figura del «pseudoabogado» es realmente necesaria en términos de eficiencia.

El paralegal está de moda, o al menos eso parece. CGAE, colegios profesionales de abogados e inspección de trabajo, deberán de estar vigilantes para evitar el intrusismo laboral, o el abuso y la explotación por parte de aquellos despachos que vean en los paralegals la oportunidad de camuflar la contratación de abogados, remunerándolos como administrativos pero exigiéndoles la dedicación y responsabilidades propias de un letrado.