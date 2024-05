Varios periodistas de diferentes medios de comunicaciones siguen la declaración institucional del presidente del Gobierno, en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, a 29 de abril de 2024, en Madrid (España). Sánchez ha comparecido en el Palacio de l / Eduardo Parra - Europa Press

Pasó sin pena ni gloria el día internacional de los periodistas. Ya pintan poco. Las redes, la entronización del rumor, las simplezas agrandadas sobre los avatares de la realidad, la apropiación indebida que los políticos hacen del viejo oficio han acabado con el interés primigenio del periodismo, la autenticidad de las fuentes, que es la esencia más probable de la verdad.

Escribe cualquiera, insulta cualquiera, y nada sucede, o lo que sucede es peor que lo que genera la mala uva circundante. Soy lector, y fui durante mucho tiempo un ilusionado lector de la prensa. Escuchaba, además, la radio, me entretenía pensar que la televisión era mejor que estar paseando por los parques. En Londres, donde vivo como si esta ciudad me regalara una visión probable del mundo, me acostumbré a creer que en todas partes iba a florecer ese modo de entender el oficio de informar según los cánones ingleses.

Aquí, tan lejos de Utiaca y tan ajeno a lo que pasa más allá de esta ciudad a la que ahora le viene cierto calor de la última primavera, me he terminado de convencer de que la guerra por salvar el periodismo se ha perdido hasta en este lugar en el que se inventó el oficio.

La guerra ha terminado. Si ganan las redes en la prensa inglesa es que ya no hay esperanza de recuperar para los titulares y para la masa (como los viejos llamaban al texto propiamente dicho) la decencia de la información y de la duda, cuya presencia tanta bondad le transmitió a la búsqueda de la verdad que ahora depende sólo de la habilidad de quien diga las mentiras.