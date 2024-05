Shhhhhhhhhhhh

Hace algunos años, cuando terminaba mi trabajo fin de máster, mi ordenador portátil se estropeó a poquísimos días de tener que entregar el borrador final del trabajo. Creo que llegué a llorar y a preguntarle a Dios, muy melodramática, que por qué ese tipo de cosas siempre me pasaban a mí. Tener el carné de la biblioteca me permitió sacar en préstamo un ordenador portátil que pude usar mientras el mío se arreglaba. No tuve que pagar ni un solo céntimo por ese préstamo. Mi segundo lugar favorito del mundo es una biblioteca pública. El primero es Puerto Rico, no sorprenderá a nadie. Ahora que junio se le echa encima a cientos de estudiantes que no parecen comprender cómo funciona un lugar con el que conviven durante todo el curso lectivo, estaría bien recordar algunas cosas. Aceptamos sin protestar demasiado en su momento que «Vagón del silencio» significa algo para algunos y otra cosa para otros, y ojalá se hubiese quedado ahí el asunto, pero no. A lo mejor de ahí deriva todo. Quizá hemos cedido tanto al ruido y hemos sido tan transigentes con los móviles que no se ponen en silencio y la música que se oye a tres metros de quien la escucha en sus auriculares que ahora lo que desestabiliza la convivencia con el otro es ponerse un punto en la boca y no estorbar. Mis meses favoritos para trabajar en la biblioteca son febrero, marzo y abril. A partir de abril encontrar un sitio libre se convierte en una odisea. Que la gente se dedique a sus apuntes, sus proyectos, sus portátiles o lo que sea que hayan ido a hacer allí con la boca cerrada también. No importa lo grande que sea el cartel en el que se pide silencio y se prohíbe meter comida, siempre habrá alguien abriendo y cerrando una bolsa de papas, o rompiendo la platina de un bocadillo, o engullendo quién sabe qué haciendo muchísimo, muchísimo ruido. Sorben de las latas de refresco y doblan botellas de plástico hacia delante y hacia atrás una vez terminan de consumir su contenido. No importan los carraspeos discretos que piden silencio ni los shhhhhhhhhhhh molestos que emite quien se harta del panorama, no se dan por aludidos. Una persona normal pensaría que si dos o tres quieren mantener una conversación lo lógico es hacerlo en cualquier otro lugar menos en una biblioteca. ¡Error! La gente normal ya no existe, en nuestra última evolución perdimos los dos dedos de frente por llevar siglos sin usarlos. Cuando no es el ruido, es un sistema digno de la definición más pura de sociopatía en el cual alguien madruga solo para presentarse en la biblioteca, dejar sus cosas desparramadas en una mesa y desaparecer durante el resto de la mañana, como si estuviéramos en la playa -también detesto a la gente que hace esto allí, me parecen unos cretinos- clavando sillas plegables y sombrillas.

Lo que más me gusta de las bibliotecas públicas es la cantidad de recursos a los que puedo acceder sin tener que pagar nada ni aceptar cookies. Insisto en el uso de “públicas” porque me parece importante. Son de todos, para todos, financiadas por todos. Periódicos, revistas, diccionarios, manuales, disertaciones, artículos de revistas científicas, cómics, novelas… No le descubro a nadie la pólvora, pero es un defecto del ser humano el dar las cosas siempre por hecho y restarles importancia. Cuanto más cerca de la cara tenemos algo menos lo vemos, estamos diseñados así. No existen apenas espacios como estos, lugares que no están dedicados ni pensados en exclusiva para extraer del ciudadano algo que posteriormente irá a parar a las arcas de una entidad privada. Una biblioteca pública le devuelve a la sociedad los recursos que en ella se invierten en forma de acceso a una información ilimitada e inmanipulable, además de a muchos otros recursos. En una sociedad en la que todo se gestiona previo pago y en la que nada más poner un pie fuera de casa el monedero comienza a padecer el signo negativo, la existencia de lugares abiertos a cualquiera que quiera entrar es una anomalía. No les pido nada más, solo necesitaría que, por favor, la chica del cárdigan lila que está en la planta de arriba se calle de una vez.

