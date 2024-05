Tiempos fastidiosos

Teníamos razón», ha declarado el yogui Pedro Sánchez, «el perdón tiene efecto sanador». Swami Sánchez Rebanadablanda siempre tiene razón. Lo que ocurre, si su santidad me lo permite, es que yo no sabía que había perdonado a Carles Puigdemont y a otras decenas de líderes, cargos y cuadros independentistas. Para empezar porque una amnistía no es un perdón. El perdón, venerada esencia, es la base del indulto, no de la amnistía, que literalmente evapora ya no la culpa, sino la responsabilidad del presunto o sentenciado delincuente. Por cierto: la mayoría de los amnistiados, que fueron negociados por el muy digno Tirumali Santos Cerdán en Bruselas, entre col y col, pertenecen a Junts per Catalunya, que en las elecciones del domingo ganó votos y diputados respecto a las anteriores elecciones autonómicas.

Ayer Puigdemont empezó a juguetear con una imaginaria investidura, reclamando, como si fuera una obviedad, el voto de ERC. A cada hora que pasa, por cierto, parece más improbable que los republicanotes concedan su voto para investir a Salvador Illa. Estoy razonablemente convencido de que Illa –no solo el ganador de las elecciones, sino de lejos el mejor candidato presidencial de ese manicomio– preferiría que Rebanadablanda cerrase el pico durante los próximos días o, mejor, semanas. Porque, claro, que el gran Rebanadablanda proclame que ha sanado a los independentistas a través del perdón como medicina ayurvédica solo puede significar que, con anterioridad, por ejemplo en 2017, estaban seriamente enfermos. Por dios, que se calle de una puñetera vez Rebanadablanda y nos deje salvar la investidura.

En el entorno del Gobierno de Canarias cunde cierto pesimismo. La repetición electoral significaría entre dos y tres meses más perdidos. Sin presupuestos generales del Estado, sin capacidad legislativa real y sin estabilidad parlamentaria el Gobierno de Sánchez se parece cada vez más a un gobierno en funciones que se arrastrará durante el resto de 2024. Porque, por supuesto, el presidente no convocará elecciones generales si no tiene una mínima oportunidad para seguir al frente del Ejecutivo. Entre las coalicioneras menos pesimistas está Cristina Valido.

En el BOE ya se han publicado las medidas e inversiones para garantizar en el menor plazo posible el suministro eléctrico en Canarias, que la obsolescencia de los sistemas de generación ha puesto en peligro desde hace años. También asumió la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que las ayudas a la producción cinematográfica en Canarias no se vean limitados a 50 millones de euros y que pasen de ser ayudas sectoriales y ayudas regionales, con efectos retroactivos a partir de enero de 2022. Todo este buen rollo evidencia la voluntad del Gobierno socialista de no marginar a Coalición Canaria y a su única pero valiosa diputada, que puede incrementar su valor político y parlamentario en los próximos meses.

Pero más allá de gestos optimistas, lo cierto es que la mayoría de las medidas más estructurales de la agenda canaria negociada con CC a cambio de la investidura presidencial de Sánchez necesita imperiosamente tanto de la aprobación de unos presupuestos generales como de una estabilidad parlamentaria para la aprobación de decretos leyes que ahora mismo, después de comprobados los resultados de los comicios catalanes del domingo, parecen seriamente comprometidos. ¿Podrá contar Pedro Sánchez con los votos de ERC y de Junts después de las elecciones europeas? ¿Y a lo largo de la segunda mitad del año? La entrada en guerra de los independentistas catalanes contra el Gobierno español, si finalmente Illa no consigue una mayoría para la investidura, ¿no lleva finalmente, aunque se pretendan estirar el chicle, a una convocatoria anticipada de las elecciones generales para el próximo otoño? Vivimos tiempos interesantes, es decir, tremendamente fastidiosos.

