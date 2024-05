Breverías 127

Terrazas en el paseo de Las Canteras. Palomas y servilletas en el suelo. / ANDRES CRUZ

Tal vez sean las aves el tipo de fauna que menos me atrae, y ya puestos las palomas una categoría que me incomoda especialmente. Con sus ojos fríos y su propensión a deposiciones malintencionadas, ni la ramita de olivo en el pico las salva de mi antipatía. Y sin embargo, y casi a mi pesar, algunas particularidades de los pájaros no dejan de impresionarme. Por ejemplo la capacidad de los vencejos de pasarse días en el aire, durmiendo en las alturas, y sin necesidad de tomar tierra. O bien la proeza de ciertas aves migratorias recorriendo miles de kilómetros, incluso a base de utilizar el relieve de las olas del mar para aprovechar los vientos ascendentes por sus pendientes. Lo que para los parapentistas se llama «hacer ladera». Pero una particularidad me admira especialmente: el vuelo en completo silencio de algunas aves rapaces. Recuerdo en una exhibición para turistas en los Arribes del Duero, donde las águilas interactuaban con sus cuidadores, posándose sobre sus brazos. Si uno cerraba los ojos, su súbita presencia junto al cuidador semejaba la aparición de un fantasma. El mismo fenómeno he tenido el privilegio de vivirlo en una salida al campo, al gozarme el vuelo de una lechuza, posándose en un árbol donde parecía tener su morada. Era como una súbita pérdida del oído, como si se hubiese interpuesto en la visión un invisible muro de cristal.

*

Y hablando de silencios, estaba intentando rememorar algunas de mis vivencias más silenciosas, y paradójicamene percibo que las situaciones que me vienen a la memoria requieren de un contrapunto sonoro. Se me ocurre por ejemplo un vuelo en parapente, a gran altura. Porque lo que me presta consciencia del insólito silencio es el susurro del viento acariciando los cordinos de la vela. También bajo el agua se topa uno con un silencio, que se hace presente tan sólo por la intermitente respiración del flujo de la bombona. E incluso al aire libre, cuando más silencio he escuchado ha sido en unas lomas cubiertas de nieve, donde esta parecía haberse tragado todo sonido..., menos el casi imperceptible de los copos posándose suavemente sobre el manto.

*

Y por cierto, divagando sobre el tema, he leído que Microsoft parece haber creado una habitación totalmente insonorizada, la llamada «Cámara anecoica», denominada ya como el sitio más silencioso del planeta, y recogido así en el libro Guinness de los récords, faltaría más. Buscando en Internet, compruebo el aspecto bastante opresivo del cuarto, pese a sus importantes dimensiones. Lo cual no me desanima de vivir la emoción novelera que sin duda me embargaría, encerrándome en su interior.

Aunque parece ser que no debe ser una experiencia placentera, pues la falta absoluta de sonido le lleva uno a romperlo, intentando escuchar los propios sonidos vitales, desde los latidos del corazón a los distantes rumores de los procesos digestivos.

Vamos, que prefiero renunciar, pues según parece nadie ha sido capaz de aguantar más de 45 minutos en su interior sin volverse loco.

¡Me quedo con mis montañas nevadas!