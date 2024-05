Más sobre inmigración

Salvamento rescata a 112 migrantes de dos neumáticas en Fuerteventura, entre ellos un niño / Carlos de Saá

Publicó LA PROVINCIA el 29 de junio de 2023 un artículo mío titulado Estrategia de lo posible. En él razonaba que una inmigración ilegal masiva conduciría a un notable deterioro de nuestro nivel de vida. Proponía como solución racional que los países ricos inviertan fuertemente en los países pobres, de forma que estos puedan mejorar su economía y darle a sus ciudadanos una vida digna, haciendo innecesaria la emigración ilegal. No era la mía una propuesta novedosa, ya que en 1992 veintidós países desarrollados de la OCDE se comprometieron a aportar anualmente al menos el 0,7% de su PIB para la ayuda al desarrollo de los países pobres. Después de 32 años esa promesa –tan modesta como insuficiente– está lejos de cumplirse.

Comentando con mi mujer, hace pocos días, el flujo incesante de noticias sobre la inmigración ilegal en todo el mundo, ella me decía que muchos de los países ricos están en deuda con los países pobres, ya que una parte importante de su riqueza tiene su origen en el expolio de los segundos por parte de los primeros. Estos países ricos tendrían, pues, una deuda importantísima con los países explotados, que sería de justicia saldar sin más dilación, acogiendo sin restricciones a los inmigrantes y aportando ayudas suficientes a las antiguas colonias.

Al hilo de esa conversación me he dado cuenta de que nuestras propuestas son ingenuas. Para que los países ricos invirtieran cantidades suficientes para darle un vuelco a las economías de los países en desarrollo, habría que detraer importantes recursos del presupuesto de dichos países ricos, quizá en detrimento del bienestar inmediato de una parte de su propia población o si no, en detrimento de los recursos dedicados a armamento. Y ¿qué político estaría dispuesto a proponer una ayuda importante a los países subdesarrollados, si esta provocara el enfado de sus electores afectados por las consecuencias domésticas de tal ayuda? ¿Estarían los políticos dispuestos a arriesgar su poder para atender a un imperativo moral? Me temo que la respuesta es negativa. Ni siquiera atenderían a un imperativo meramente racional que no fuera asimilado como tal por su población.

¿Cómo puede entenderse que las acciones de los políticos sobre la inmigración, o las opiniones de los ciudadanos sobre dicho tema, no vengan determinadas por la racionalidad o la moralidad? Para contestar a esta pregunta tomo prestados a continuación dos párrafos de un ensayo mío anterior.

Hay una larga tradición cultural que presupone que los argumentos racionales tienen el poder de determinar la conducta de las personas, pero hay también una larga tradición filosófica que pone en duda ese planteamiento. Así, Platón en el diálogo Protágoras debate si la acción es una esclava de las emociones, o bien una consecuencia del conocimiento. Platón se decantó en su texto por la segunda opción, pero Hume (1751) opinaba siglos después: ‘La razón, siendo fría y no comprometida no es motivo para la acción’. De la misma forma, el filósofo y ético británico B. Williams (1981), en su influyente artículo ‘Internal and External Reasons’ considera que cada persona tiene un conjunto motivacional ‘S’ que incluye pautas de reacción emocional, lealtades personales, disposiciones para la evaluación y otros elementos subjetivos. Ese conjunto S es cerrado y no se activa por razones exteriores, deduciendo que las razones exteriores no son motivo para la acción.

La neurociencia contemporánea asigna un rol importante al inconsciente en la toma de decisiones, validando la intuición de Hume. Así, Gazzaniga (2012) sostiene que los procesos mentales de contenido social, que producen juicios morales, adhesiones personales o detección de engaños (entre otros) tienen lugar de forma inconsciente.

Si la racionalidad y la moralidad no son motivo suficiente para ayudar a los países pobres, ¿donde está el cerrojo que bloquea la solución de ese grave problema? Sin duda, en el conjunto de motivaciones que guardan nuestros corazones, donde anidan el egoísmo y la insolidaridad.

Es necesario que los políticos y los ciudadanos deseemos desde el fondo de nuestros corazones resolver la situación que causa la inmigración ilegal. Una situación provocada por la necesidad de aquellos que muy a su pesar se ven obligados a abandonar su tierra –buscando una vida digna– y a sufrir el riesgo y el desarraigo de lo desconocido. Así que se impone buscar una solución a la vez racional y moral. La única solución que cumple ambos requisitos consiste en emplear cantidades masivas de recursos para elevar el nivel de vida de los países subdesarrollados, asumiendo los costes y sacrificios que esa política nos originaría. Al final, la humanidad entera se transformaría y se beneficiaría con esa política.

Y ¿que pasa mientras tanto con la inmigración ilegal?… Es inevitable mientras persista una excesiva desigualdad entre las naciones. Y además tiene un rol importante: demostrarnos que no vale dormirse en la comodidad y el confort de las naciones del mundo desarrollado. Lo queramos o no, vendrán cambios económicos y sociales: los pobres del mundo llaman a nuestra puerta y no será posible darles siempre con la puerta en las narices.