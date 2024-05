Una playa frente a la Virgen del Pino

A los alcaldes y concejales de pueblo hay que perdonarles las extravagancias e hipérboles a las que se lanzan con el loable propósito de mover la economía de sus territorios. Y con ese objetivo llenan una plaza tan histórica como la de Teror de arena para convertirla en la playa ideal para jugar al tenis. Cierto es que siempre es mejor contribuir a la deportividad de la vecindad que abarrotarlo de esculturas horribles. Pero ello no quita que uno escarbe con morbo en la iluminación terorense, una prueba de que sólo basta con manejar el bastón municipal para montar una orgía contra el patrimonio histórico y arquitectónico. Esperemos que la siguiente elucubración consistorial no finalice con una inundación transoceánica de la Villa Mariana para aumentar el seguimiento de la pesca submarina en las medianías. En la órbita de los retos demográficos y en la preocupación por la carencia de estímulos para estabilizar las economías rurales, en qué contribuye el espectáculo de fomentar un arenal artificial delante de la Virgen de Teror. Ya dije que los ediles tienen una propensión intrínseca a las frikadas para situar su territorio en algún ranking, satisfacer a alguna promesa local del deporte, o simplemente por la falta de una buena palangana de pienso intelectual. Mientras abundan costosas inventivas a lo largo y ancho de Archipiélago, incluido un empalague de todo tipo de romerías con comistrajes pantagruélicos, los empadronamientos caen en peso, los negocios tradicionales cierran, la agricultura entra en extinción, los cascos históricos se llenan de telarañas y ratones, y las viviendas de toda la vida pasan a ser vacacionales. Son males poderosos frente a los que es necesario enfrentarse desde el conocimiento, y no desde un deseo de fiesta permanente, una solución efímera que de ninguna manera ayuda a crear una estructura económica y social. Eso sí, la arena volcada en Teror hace posible la velocidad del cambio. Tenemos una playa a mano, un milagro más. Varios días después todo volverá a ser igual. ¿Qué será mañana? Cualquier excitación en la cartuchera.

