Tengan respeto

Servidor ha agotado todas las hipótesis –políticas, económicas, ideológicas, psicopatológicas– para explicarse la defensa granítica que el actual (y el anterior) gobierno municipal de Santa Cruz ha realizado del asqueroso Monumento a Franco que se yergue en el encuentro entre las Ramblas y la avenida Anaga. El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres aprobó un catálogo de símbolos franquistas que había contado con el aval técnico de historiadores e investigadores universitarios. Por supuesto, la consecuencia inmediata de tal catálogo era la retirada de lo que restaba de simbología y referencias franquistas en el municipio, que todavía resultaba (y resulta) un nomenclátor considerable. Por mencionar de nuevo al adefesio de la avenida Anaga, no queda una capital de provincia española que ofrezca una pieza monumental de exaltación al Franquísimo como glorioso matarife de la patria. Ni una. Salvo, por supuesto, Santa Cruz de Tenerife. Ahora el ayuntamiento de Santa Cruz parece a punto de conseguir, correteando por las cuatro esquinas de los juzgados, que el catálogo antedicho quede definitivamente anulado.

Mientras algunas organizaciones que tú bordaste en rojo ayer objetaron el catálogo con espesos argumentos leguleyos en sus recursos judiciales el alcalde, José Bermúdez, encontró una razón pasmosa para no retirar menciones ni vestigios y, menos aún, el mamotreto de Juan de Ávalos: que no se había hecho el catálogo de restos franquistas en Las Palmas de Gran Canaria o, al menos, que no se había aprobado. Es un argumento digno de Faemino y Cansado:

– ¿Qué quite la simbología franquista que queda en las calles y plazas de mi ciudad? ¿Y por qué yo primero? A ver, que empiece Las Palmas.

Es como si a Bermúdez le pareciera que desfranquistizar el callejero de Santa Cruz fuera una pesada carga, una condena penosa que le impone a su equipo y del que libran injustamente a la otra capital de Canarias. Como subterfugio es de una pobreza conceptual escandalosa. Es como si al alcalde chicharrero le molestara que se encargue de sus fascistas primero. En realidad a cualquier demócrata le gustaría ser el primero en esta tarea. Ya ha transcurrido casi medio siglo desde que falleció Francisco Franco. Esta ciudad en la que escribo se dejaron pasar treinta años largos hasta que retiró de la fachada de la antigua Capitanía General la placa de mármol que rezaba: «Desde esta Capitanía comenzó el Generalísimo el glorioso movimiento de liberación nacional…». Ha pasado mucho, demasiado tiempo. Se ha sido inconcebiblemente respetuoso con las sucias huellas del fascismo en esta ciudad. Ya uno está harto de recordar que cientos de santacruceros fueron encarcelados, humillados, torturados y asesinados por el golpe franquista. Cientos. Que en el fondo de la rada del viejo pueblo de pescadores se pudrieron los huesos de los secuestrados y muertos extrajudicialmente. Que esto no fue zona de guerra ni en Tenerife se enfrentaron dos ejércitos. Esta fue una isla hambrienta en la que se ejerció una represión feroz, indiscriminada, bestial y aterradora. Que se trataba de eso: de ahogar en la pila bautismal a una democracia torpe e incipiente, de sembrar el miedo para que aquí nadie moviera un pelo durante décadas. Es extraordinariamente difícil de entender que el alcalde de esta ciudad, el señor Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, el señor Tarife, no entienda que están incumpliendo flagrantemente un deber político y moral al encerrarse en una engreída testarudez sobre este asunto. Y no es un asunto menor, lateral o nostálgico. La memoria de un pueblo, sus pérdidas, sufrimientos y sacrificios, sus víctimas y sus verdugos, nunca lo son. Se llama identidad. Es una cuestión de respeto: de respeto a las víctimas del franquismo, de respeto a la memoria de la dignidad de un pueblo, y hasta del respeto que los representantes democráticos de la ciudadanía deberían siempre mantener hacia sí mismos.

