La marca del vampiro

Siempre se me ha dado bien escuchar a las personas. Quizás esa sea la razón por la que mucha gente, a lo largo de mi vida, ha acudido a mí para expresar sus problemas, incluso para pedirme consejos o ayuda. Yo no me considero ningún tipo de referente o guía moral –en muchas ocasiones, soy justo lo contrario–, pero en todo momento estoy dispuesta a prestar apoyo. Sin embargo, hay gente a la que les das la mano y te cogen el brazo, como se suele decir.

La amabilidad es un imán para cierto tipo de personas que viven en una especie de queja crónica. No existe en el mundo nadie más desgraciado que ellos. Asumen su papel de víctimas y no permiten que nadie se lo arrebate; si se te ocurre expresar una preocupación o lamento, la respuesta será inmediata: «No te quejes, porque lo mío es peor…». Sí; lo suyo siempre será peor. Ojo, no estoy hablando de enfermedades como la depresión, que se diagnostican y se tratan, sino de meros victimistas. De victimistas exacerbados. De personas que hacen del victimismo su religión.

Tuve un amigo de este tipo. Después de pasar dos horas con él, volvía a casa convencida de que el mundo era un lugar oscuro y triste en el que no existía la esperanza. Este muchacho –joven, sano, con un trabajo estable y cómodo– poseía la capacidad de ver siempre el lado negativo de las cosas, de las situaciones, de las personas. La psicología actual le ha puesto una etiqueta a este tipo de gente: «vampiros emocionales». Tienen incluso asignado un subtipo: «vampiro víctima». Personas que consideran una injusticia cualquier suceso que les acaece, que se nutren de la condescendencia y la pena y, de paso, debilitan psicológicamente a su víctima. Jamás reconocen los problemas de los demás. Recuerdo que yo trataba de ayudarle, de ofrecerle soluciones, pero era inútil, incluso contraproducente, porque el mero hecho de que pudiera existir una solución a su problema constituía una amenaza a su papel de víctima suprema del universo.

Comprendí que era imposible mantener una relación a largo plazo con alguien así. Ciertamente, llevaba a sus espaldas una gran cantidad de sucesos traumáticos relacionados con el entorno familiar, pero creo que eso no es excusa. El hecho de haber nacido en un ambiente desfavorecido o haber sufrido una pérdida lacerante y abrupta no debe ser motivo para convertirse en una mala persona o dejar de aspirar a la felicidad. Cuando mi padre tenía quince años, perdió al suyo y eso cambió su vida y sus decisiones. Lejos de volverse amargo, nunca he conocido a nadie tan optimista y luminoso, a nadie que valore tanto el mero hecho de vivir. Cuando yo lo perdí a él, tras una enfermedad traumática y vertiginosa, tampoco empecé a ver el mundo como un infierno y sigo tratando de ser, en el buen sentido de la palabra, buena. Tengo amigos y personas cercanas que han pasado una infancia difícil, que han padecido la soledad, la enfermedad y muerte de los suyos, y eso no los ha convertido en seres amargos y retorcidos. Al contrario; suelen ser bondadosos y tolerantes, comprensivos ante los problemas ajenos.

No me gusta la gente victimista, la que intenta llamar la atención desesperadamente para que nos sorprendamos de su mala fortuna, de su compleja supervivencia, de su naturaleza de mártires crónicos. Las redes sociales les han proporcionado herramientas extra para estos fines, porque ahora pueden hacer público su lamento. En general, y me consta por más de un caso, los victimistas tienden a la maldad, quizá porque están tan centrados en sí mismos que no son capaces de desarrollar empatía o afecto verdadero hacia otras personas. Sí; he dicho «maldad». Porque al hablar de esa abstracción, siempre me he preguntado si de verdad existe, si no será la consecuencia de una serie de sucesos vitales angustiosos. Y últimamente pienso, para responderme, en la gente enferma, que no puede acceder a una vida plena, o en aquellos que habitan países en guerra; incluso en los que se han marchado antes de tiempo. Y creo firmemente que la maldad nunca debería tener una razón.

Todos somos las víctimas potenciales de este tipo de vampiros; más aún si en nuestro carácter está presente la amabilidad. Yo, que ya llevo la marca en el cuello, he desarrollado una sorprendente habilidad para identificarlos. Son envidiosos, amargos y se quejan constantemente. Si no les sigues el juego, ellos también te identifican como «el enemigo» y tratan de intoxicar tu entorno, de verter comentarios venenosos sobre ti, de mentir para dañarte. Pero ante todo eso, no hay más que enarbolar con decisión el manojo de ajos. Y que se queden bien lejos.

Suscríbete para seguir leyendo