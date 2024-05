El mercado laboral turístico

Hace algunas semanas un sindicalista metamorfoseado en diputado exigió en el Parlamento de Canarias que el presidente del Gobierno debería asumir el liderazgo de un acuerdo para la subida de los salarios en el sector turístico. Lo escuché atentamente pero fue incapaz de entender una palabra de su ardiente solicitud. Sencillamente porque –por poner un ejemplo – Juan Domingo Perón podía en la Argentina de los años cuarenta jugar a eso, sentándose como dios padre entre los (sus) sindicalistas y los patrones. Pero un jefe de gobierno en una democracia parlamentaria no está para liderar subidas salariales. Ni siquiera en las administraciones públicas. Menos aun en las empresas privadas. ¿Qué pensaría el egregio colocado si un presidente liderara un acuerdo para recortar salarios? Pues lo mismo. Los presidentes no intervienen en el desarrollo de los convenios colectivos ni de los convenios de empresa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene solo una palanca para influir directamente en el crecimiento de los salarios en España, como lo tuvieron sus predecesores: el incremento del salario mínimo interprofesional. No es un instrumento universal. Los gobernantes de Noruega, Suiza o Islandia, por ejemplo, no lo tienen. En todo lo demás cualquier intervencionismo presidencial sería intolerable porque ataca directamente a principios básicos de separación de poderes y autonomía de organizaciones empresariales y sindicales. Otra cosa son los circos yolandísticos donde, subida en su trapecio de mazapán, la ministra de Trabajo es capaz de soltar barbaridades como gracias a los «cambios en el mercado laboral» se está cambiando «la economía de nuestro país». En España expedir estas burradas sale gratis. Cambiar algunas normativas reguladoras no transforma el modelo económico de un país o una región; todo lo más, lo fortalece o lo debilita. Es falso que la reforma laboral per se haya conseguido más ocupación y condiciones laborales sustancialmente mejores. Lo primero tiene más relación con la ampliación de los empleos en las administraciones y la inversión pública española y europea; lo segundo lo simulan trampas como los fijos discontinuos y la picaresca generalizada en el sector servicios.

Son los empresarios y los sindicatos los que deben asumir el objetivo estratégico de reformar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Y es aquí donde no se encuentran propuestas de ningún tipo. Unos y otros deben ocupar con sus análisis y demandas el espacio público y resulta insólito que a estas alturas no lo hayan hecho. En realidad es un síntoma de la indiferencia acaparadora de demasiados empresarios y cadenas hoteleras y de la extremada debilidad sindical. El debate entre ambas partes debe exteriorizarse y estar a disposición de los ciudadanos, porque sin una transformación del mercado laboral turístico no se avanzará hacia un modelo más comprometido, más resilente, más ecológico y socialmente más rentable. En ese sentido sin más salarios, sin mejores condiciones sociolaborales, el nuevo modelo turístico que se reclama será primero un fraude y luego un fracaso. No me parece una buena idea – francamente – que se les baje tributos a los empresarios que suban los sueldos. Es una forma de intervencionismo particularmente contradictorio y dañino. Existen otras formas de incentivar la responsabilidad social corporativa entre las empresas turísticas incluso con dinero público. Algunos ejemplos pueden encontrarse en zonas turísticas que han estado a punto de morir de éxito, como Hawai. Transporte gratuito para empleados entre sus domicilios y sus centros de trabajo, establecimiento de becas y ayudas familiares con la colaboración de cabildos y ayuntamientos, compromiso validado por las autoridades públicas de contratar más personal a partir de niveles de ocupación, aumento de la duración permisos por una amplia casuística que pueda asumir parcialmente la administración. Para todo esto y más deviene necesario debate, publicidad, transparencia. O no será.

Suscríbete para seguir leyendo