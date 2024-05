De la serie ‘Tauromaquia’, ‘Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñaniz en la de Madrid’. / iván ruiz jiménez

El primer recuerdo que guardo de los toros es atípico. De pequeño, al regresar por verano al pueblo de mi madre, siempre ocurría lo mismo, una anécdota simpática. Al bajar del coche, que nos traía desde el aeropuerto de Madrid, el comentario se repetía así pasaran los años: «ya está aquí el rubio de Quismondo». Una forma curiosa de decir que mis raíces estaban emparentadas con el toro. El verdadero «Rubio de Quismondo», don Domingo Rodríguez, había sido picador de la cuadrilla de Ruiz Miguel, al cual quedó ligado hasta el fin de sus días.

De niño, me intrigaba el calificativo y, con el tiempo, hasta le cogí cariño. A estas alturas de la vida, la tauromaquia es una de las artes que más me fascinan y por la que no escondo una profunda afición. Confieso que soy un enamorado de la lidia de reses bravas y de todo lo que la rodea. Por esto, cuando escucho de un analfabeto funcional decir que los toros no forman parte de la cultura y que, por consiguiente, habría que eliminar los Premios Nacionales de la Tauromaquia algo en mí se conmueve e indigna.

Otros artículos de Juan Francisco Martín del Castillo Isla Martinica Te veo Isla martinica El orinal Isla Martinica Epístola a los españoles

El ministro Urtasun, al que le queda ni que pintada la condición de apoderado de la ignorancia, quiere suprimir la fiesta nacional porque, según afirma, España ya ha superado el maltrato y la tortura de los «seres sintientes», pues así llaman a los animales. De tanto insistir en la cantinela, cree que se convertirá en verdad y le seguirán en su deseo de prohibir la lidia. Una estupidez más del ala radical del gobierno de Sánchez. Llevar la ideología a la cultura, como no se cansan de hacer, es lo que provoca la negación de la tradición y los valores que se le asocian desde antaño. Como cualquiera con un mínimo de conocimiento de la historia y del arte sabe –lo que se dice educación, ya que aquí estriba la cuestión de fondo–, los toros son a España lo que el gallo a Francia, el tigre a la India o el oso panda a la China. Nos guste o no, incluso la geografía del país se identifica con la piel de un toro. Ahora bien, cuando la ignorancia se alía con la arrogancia, surge una conducta rayana en el esperpento. Negar la tauromaquia, por decirlo de una vez, es borrar la historia de España. Así de rotundo. Por otra parte, negar el arte de la lidia es además escupir sobre la obra de Picasso, Lorca y, por supuesto, la de Miguel Hernández, lo mejor que ha dado nuestra intelectualidad al mundo.

No soy nadie para salir en defensa de la tauromaquia porque, a fin de cuentas, se defiende por sí sola. Sin embargo, las expresiones de Urtasun constituyen una afrenta personal y, en consecuencia, me siento en la necesidad de salir a su paso. No son los toros lo que defenderé, sino la historia familiar de la fiesta, que es lo que me cumple. Las razones de mi argumento son de orden íntimo, aunque no costará simpatizar con ellas en cuanto nacidas de la tradición popular. Los toros en Quismondo son un acontecimiento en el que se vuelca el pueblo como si fuera un solo individuo. Nadie vería con buenos ojos que se sacara en procesión al santo de la localidad y luego, al caer el sol, no se acudiera, también en procesión, a la plaza para ver la corrida del día. Si no sale San Roque, no hay fiesta, pero es que, si no hay toros, tampoco hay celebración que se precie. Todo va unido, como en cualquier acto cultural. Esa fue la impresión que, apenas siendo un niño de corta edad, me producía saber que me llevarían al ruedo.

Aprendí mucho de los sucesivos encuentros con el toro, dentro y fuera de la plaza, desde la bondad natural de los animales por grande que fuera su porte hasta la raza de los toreros. Sobre estos últimos, entendí que en la suerte suprema, la de la muerte, el hombre y el astado estaban a la par. Y al llegar a este punto, comencé a disfrutar de la tauromaquia, pese a mi origen insular. Estando cerca de los matadores, lo justo para sentir su empuje vital, como diría Ortega, supe lo que era el acecho del peligro. Están hechos de una pasta distinta a la del común, aunque humana al fin. Para el niño que fui, oír hablar de los Dominguines, de Bienvenida, incluso de Manolete, suponía entablar amistad con los hacedores de la belleza en el ruedo.

Dejo para el final el silencio. El mismo silencio que evoca Lorca en sus poemas, el que «inclina las frentes hacia el suelo». Todavía me recorre un no sé qué cada vez que un torero encara la muerte del morlaco. Y el silencio, un instante antes de lanzarse sobre el morrillo del toro, es la mejor expresión del respeto, la más solemne y humana de asistir al encuentro entre el animal y el hombre. Ojalá Urtasun y la horda de analfabetos que le acompaña guardaran silencio sobre lo que desconocen y además quieren ignorar. Volviendo al presente, cuando me llaman «el rubio de Quismondo» viene a mí una mezcla de orgullo y satisfacción que jamás lograrán comprender los intolerantes e incultos del gobierno de Sánchez.