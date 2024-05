Debajo del fango

El fango y nosotros, los periodistas / La Provincia.

En estos tiempos de tanto fango (igual hay otras sustancias marrones que definirían aún mejor la situación), igual es importante detenerse un momento (y quizás no hacen falta cinco días), para bucear hasta ver que hay debajo. Ese fango parece compuesto por una amalgama compleja de asuntos, pero entre ellos podemos fijarnos en la suma de elementos como la política, los medios de comunicación, los bulos destinados a reventar al otro y las redes sociales como canal o cañón de enmierde. El fenómeno en realidad es más antiguo que la rueda y posiblemente el cambio sustancial está precisamente en la evolución tecnológica, en como esta añade nuevos formatos, alcances y hasta métodos de comunicación orientados a hacer de la calumnia un arma de destrucción masiva y conquista de poder.

Lo normal sería apelar a la ética de quienes forman parte de esos elementos, ya sean periodistas, políticos o responsables de la comunicación de los partidos (algunos hasta tienen a alguien como pseudo responsable de ética…) para que, aún estando a años luz ideológicamente del otro, integren como innegociable la renuncia a la desinformación o la calumnia para vencer (o vender). Pero no vivimos en ese mundo. Además resulta casi imposible limitar, referenciar, reglar o equilibrar la libertad de expresión, opinión y prensa con los intereses tan bestiales que se confrontan cada día, porque requiere de una madurez y acuerdos que son justo aquello de lo que ahora más carecemos. Tampoco es para nada algo patrimonial de la política y la prensa, ya que entre el resto de los mortales el pozo de odio de los insultos en las redes ocurre como parte del mismo fenómeno ya cultural.

Ese fenómeno cultural, en relación a la política y a la prensa actuales, puede ser parte de la génesis de ese fango. Si vemos los datos de lectura diaria de periódicos en nuestro país, podemos encontrar que actualmente es un tercio de la que se daba hace 15 años (apenas algo más de un 13% de personas leen la prensa cada día). Si además vemos los datos de por qué no se lee en general (libros u otros contenidos), más del 40% de quienes no leen nada alegan no tener tiempo. Por otro lado, también en España vemos estadísticas que colocan en alrededor de un 35% el tiempo diario que la gente pasa usando el móvil (básicamente redes sociales y otros contenidos similares). Cada vez se lee menos prensa, se supone que porque no tenemos tiempo y a la vez dedicamos un montón de horas a las redes sociales…. Quizás si el debate político y su seguimiento periodístico intenta que la gente lea con más detenimiento y profundidad lo que comunica, se aleja del click o la retención a través de meros titulares y conceptos de afinidad, y en definitiva apostamos por verdaderos medios de comunicación y no publicaciones en redes sociales que supuestamente juegan a ser prensa, no solo podamos ayudar a limpiar algo de fango sino de paso a mejorar la situación de la industria periodística (y de sus profesionales). De hecho, es interesante revisar los datos de otros países donde la lectura diaria de medios de comunicación es considerablemente superior, ya que a la vez el volumen de fango en esos lugares se antoja bastante menos profundo y denso.