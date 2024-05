Hospital inglés

Hospitales que sanan / dulce xerach pérez

Desde 1974, cuando vine por primera vez a Inglaterra, sospeché de la ruindad de los hospitales de este país. Me fui, volví, y ahora he vuelto quizá para siempre, porque aquí el Brexit no ha sido tan fiero como lo pintaban, o bien porque tengo para mi que en cualquier momento aquella locura que les dio a los ingleses terminará amainando hasta hacer que la isla más importante del mundo vuelva a ser otra vez el país que fue. Y será, me parece, radicalmente europea.

Londres, que tengo cerca, porque vivo en Bedford, a tiro de piedra de todas partes, ya se apresta para el cambio. Lo que parecía que iba a ser, por culpa del desapego inglés del compromiso continental, un aislamiento sin paliativos, se ha tornado una dulce despedida provisional.

Algunas cosas funcionan fatal, pero igualmente funcionan fatal entre nosotros, en España y en el resto de Europa, porque estamos en la era de los desarreglos. Pero hay algo que en España funciona bien, la asistencia hospitalaria, y siempre pensamos que en aquella Inglaterra a la que vine en 1974 ese renglón era el peor de los pesares públicos.

Ahora que el tiempo y sus circunstancias dolorosas me han convocado a un hospital público inglés puedo decir que aquel desastre que percibí entonces ha desaparecido o ha amainado. Cualquiera de las cosas que me trajeron al hospital, en un lugar periférico de la capital, funciona ahora al menos tan bien como funciona entre nosotros.

No diré nunca, porque no sería verdad, que Inglaterra sea un país hospitalario; pero en este caso al menos debo decir que ahora sí exhibe hospitales tan buenos, y tan solícitos, como aquellos de los que nosotros, muchas veces con razón, presumimos.