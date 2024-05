Madrid no se fía un pelo del tren canario

Reunión en el ministerio de Transporte de la directora general María Fernández y los consejeros Teodoro Sosa (segundo izquierda) y Eulalia García (segunda derecha) / Acfipress

Uno arde en deseos de llegar con vida para ver y sentir el tren que irá al Sur de la Isla, sobre todo por aquello de que tiene que existir algo alternativo a los vehículos y el asfalto. Pero lo que piense este escribiente es lo de menos. Lo de más está en la respuesta de Madrid al despliegue que Tenerife y Gran Canaria le hicieron a los cicutas ferroviarios de Estado. La tropas cabildicias volvieron de la capital ciertamente ilusionadas por la receptividad obtenida, pese a que en el Ministerio del ramo no se fían ni un puñetero pelo de los papeles, infografías, planos, contratos, expropiaciones y cientos de mandangas con las que tupieron a los altos cargos. Y como prueba de ello, observan de reojo los fermentados planes de viabilidad y se ponen las pilas (o eso dicen) para licitar uno propio que les certifique que la inversión estatal no va a ir a parar a un saco sin fondo, o bien al sueño de una noche de verano de Antonio Morales en Agüimes. Es lógica esta cautela, dado que Canarias lleva desde tiempos inmemoriales consagrada en cuerpo y espíritu a la construcción sin tino de megaautovías rompedoras. Una misión que ha hecho del Archipiélago una perita en dulce para constructoras e ingenieros, aparte de ser un chupadero ilimitado de recursos económicos que ahora se echan en falta en educación o en la lucha contra la pobreza. Es jodido decirlo, después de años y años a bordo de la promesa ferroviaria sólo se puede decir que el tren del sur ha entrado por el rail del departamento correspondiente, pero nada más. En el caso de que el informe a licitar por Transportes determine la no viabilidad socioeconómica, pues de nuevo nos encontraríamos en la estación, nunca mejor dicho, de origen. En plata de ley, todavía falta bastante para amarrar los 4.000 millones de euros que requieren los dos territorios insulares más poblados. El posible encargo de un informe que sea ajeno a la órbita de los profesionales de las dos universidades públicas canarias, ya resulta de por sí mosqueante, o al menos sugerente para pensar que no va a ser tan fácil como con el maná de las carreteras.