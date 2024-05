El Arsenal en su laberinto

Más allá de las querencias defensivas frente al enemigo o su carácter obstaculizador para el futuro urbano de la capital, la celebración en tiempos de paz de los 75 años del Arsenal o Base Naval de Las Palmas pone de relieve la desatención en Canarias con los estudios sobre el contexto donde nació esta insfraestructura militar. Abundan subproductos en redes y canales de televisión con audiencias masivas que no tienen ningún reparo, a través de teorías fantasiosas, en defender que Hitler pasó por Gran Canaria en una estrafalaria huida hacia Sudamérica. A este funambulismo histórico se le pretende dar soporte tirando de datos contrastados entre los que se camufla la invención de la fuga, como son el interés cierto del Tercer Reich por crear en el Arsenal una base de submarinos o la sugerente excavación para municiones de los túneles Manuel Lois bajo tutelaje germano. Y ya en las ensoñaciones, la villa Winter (Cofete) como balneario de jerarcas nazis.

Una pseudohistoria, la de la escapada, fertilizada por la obsesión de que islas es siempre sinónimo de misterio. Perjudicial a todas luces para lograr una perspectiva digna del significado de Canarias en la II Guerra Mundial, es decir, las ambiciones de alemanes e ingleses. Frente a la chatarra de adivinanzas y leyendas, las investigaciones documentadas que demuestran el interés de los alemanes para evitar que las Islas pasasen a ser una posesión británica a través de un ejército invasor que preparaba Churchill en África. Por ello, Las Palmas de Gran Canaria era un verdadero nido de espías con sus epicentros en el Consulado Británico (Ciudad Jardín) y la Casa Woermann, la empresa alemana en el Puerto. Los aliados tenían perfectamente identificados en mapas los edificios y suministro claves de la capital gracias a las imágenes obtenidas con los vuelos rasantes de sus aviones.

Los 75 años del Arsenal no pueden sacudirse ante la ciudadanía desde la asepsia, limpiando con detergente sus bacterias. Las exigencias del Führer al dictador español, disfrazado en una falsa no beligerancia, eran diáfanas, también amenazantes, para fortificar las Islas frente a los ingleses. La presencia de submarinos alemanes para avituallarse, con la cruz gamada en su metal, hubiese sido más habitual y no esporádica en el caso de haber salido adelante la base. Tanto de lo mismo cabe decir de los ruinosos túneles Manuel Lois: una megalomanía de 8.000 metros horadados en la autarquía, con modernos medios constructivos y con una financiación todavía desconocida.

Es evidente la conexión de estas infraestructuras con las piruetas de Franco para estar a su manera y estilo en la II Guerra Mundial, complaciendo al materializador del Holocausto. Existe una escuela de historiadores isleños que investigan la documentación accesible sobre este periodo, cuya labor no debe caer en balde. Sus conocimientos resultan imprescindibles para entender Canarias y su papel múltiple en la historia.

