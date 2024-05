Sin las familias es imposible educar

Un profesor con su alumnado. / LA PROVINCIA / DLP

Llevamos muchos años lamentándonos de infinidad de aspectos que se relacionan con la educación de nuestros hijos y alumnos en general y al final siempre se llega a la misma conclusión, que el sistema en el que vivimos y la crispación política está invadiendo todo y nos están confundiendo poco a poco.

En la sociedad en la que vivimos, siempre hemos tenido la mala costumbre cuando vemos algo que no está bien, de mirar justo al lado contrario de donde debemos mirar para encontrar la solución. Todos echamos balones fuera señalando la culpa a los demás, nadie analiza objetivamente qué es lo que se está haciendo bien, mal o regular para mejorarlo o rectificarlo.

Si no conseguimos interiorizar en la mente de todos y cada uno de los habitantes de este país, que la educación es el único motor evidente que nos va a hacer salir de la ignorancia, de la manipulación y de la dependencia de los demás, jamás veremos la importancia para el futuro y presente de las generaciones que se formarán y se están formando en este país.

Duele ver cómo hay generaciones que se enorgullecen del desconocimiento supino que han alcanzado tras pasar por una educación obligatoria que no ha llegado a ninguna parte del cerebro y que no saben aplicar los mínimos saberes que se les impartieron en su día durante su edad escolar. Culpables somos todos, porque viendo lo que está pasando, no se han tomado las medidas desde el origen para corregir todos los defectos que se han detectado desde hace muchísimo tiempo. Buscar cabezas que cortar no tiene sentido, si nadie reconoce los errores cometidos desde los inicios en este ámbito y todas las repercusiones que está teniendo. Los tiempos y las demandas han ido cambiando con el paso del tiempo y aquí nadie se ha planteado adaptar la educación a la realidad que nos está arrasando en todos los ámbitos social, personal, laboral, económico, político, estratégico, etc.… Podríamos justificar lo injustificable, pero esta es nuestra realidad.

Nada es inmutable y todo está cambiando para quedarse. Pensar que antes se vivía mejor es una falacia, pues eso dependería desde la perspectiva económico social de cada uno y como consecuencia, cada individuo vivía su vida según las cartas que le hubiera tocado, igualdad de oportunidades pocas.

La única manera de mejorar y luchar contra lo que no queremos es con la educación, el conocimiento, la cultura e igualdad de oportunidades. Aunque hoy en día esté todo en internet, pero si yo no sé lo que quiero, ni como buscarlo, ni para qué lo quiero, da igual que exista la Inteligencia Artificial (IA) o cualquier plataforma de internet, es como estar perdido en un bosque y no saber para qué sirve el bosque, ni tener ni idea de cómo salir del mismo.

Muchos se preguntarán y ¿cómo puedo hacer yo desde mi ámbito individual y familiar para que todo esto pueda cambiar?, pues lo primero es darse cuenta cada uno desde donde partimos y reconocer con humildad las limitaciones que se tienen, para corregirlas y asimismo es necesario una mayor implicación e interés en la educación de sus hijos, acompañándolos y escuchándolos para que entre todos podamos hacer buenos ciudadanos con la cultura, el conocimiento, el interés y la creatividad necesaria para cambiar este mundo que nos ha tocado vivir, haciéndolo un poco más humano y respetando todas las diferencias.

No podemos estar esperando siempre que sean los demás los que se equivoquen con reflexiones acomodadas diciendo: «mientras mi hijo esté feliz y no tenga problemas, yo no intervengo». Esta forma de pensar es la que han tenido nuestros padres y muchas familias en la actualidad y estamos heredando esa comodidad en perjuicio del futuro de nuestros hijos. No consiste en limitarse por parte de las familias a preguntar a sus hijos cuando llegan de colegio qué es lo que comieron, o si algún compañero/a les golpeó en el patio, es interesarse realmente por él, por lo que aprendió ese día, por las nuevas amistades que hizo, por cómo se siente y cómo puede mejorar cada día si se esfuerza un poco más, por enseñarle como debe superar la frustración cuando algo no le salga bien o haya perdido en un juego, por hacerles ver que siempre van a estar con él en los buenos y los malos momentos. Enseñarles que los límites son necesarios dentro de un proceso de aprendizaje, que todo no vale y sobre todo que el colegio elegido por la familia es una continuación de la educación que reciben en casa, por lo que tienen una máxima confianza durante lo que se hace durante la jornada escolar.

Puede que haya alguna familia que se considere que no está cualificada para hacer otra cosa, porque no tiene la preparación necesaria, pero esto va más allá, es un cambio radical en la manera de interactuar las familias con los centros educativos, en resumidas cuentas, una mayor implicación por el bien de sus hijos. El diálogo y el consenso entre familia y colegio es la mejor manera de implicarse en el futuro de sus hijos. Lo que no consigan arreglar cuando sus hijos son pequeños, difícilmente lo van a enderezar cuando sean adolescentes o aún mayores.

No tenemos la misma sociedad que hace 20 o 30 años, por lo que no podemos utilizar los mismos planteamientos, ni somos los mismos, ni los niños responden igual que hace tres décadas y además existen infinidad de elementos externos que están distorsionando todas las realidades individuales y que debemos incorporar a sus vidas de manera ordenada y con un sentido práctico dentro de una sociedad plural que debe volver a encontrarse con una meta democratizadora común.