Emotivo encuentro

No soy quién para decir si me lo merecía o no, solo sé que me dieron el reconocimiento.

Trabajé la friolera de cincuenta años y de ellos treinta y siete en la Administración. Me jubilé hace once y ahora y sin un motivo más especial, pasa el día de Santo Domingo de la Calzada (12 de mayo) y aprovechándolo nos hacen un homenaje a los jubilados.

Para mí fue una sorpresa, muy agradable por cierto, encontrarme con compañeros que no había visto desde mi marcha, fue una emoción grande que sobrepasaba mis límites.

Estábamos felices, habíamos pasado una gran parte de nuestras vidas en un mismo espacio, codo con codo, nos saludábamos cada mañana y nos despedíamos al final de cada jornada, éramos un poco familia. Si alguien sufría alguna dolencia, lo acusábamos con preocupación.

Todo esto ya pasó, ahora sufrimos las consecuencias del paso de los años, pero ver cómo aún nos recuerdan es muy gratificante.

El pasado día 17 nos reunimos tres generaciones de trabajadores, y al unísono cantábamos, reíamos y nos contábamos experiencias vividas.

Las expresiones de cariño de los compañeros, los abrazos bien dados y las emociones vividas ese día, han hecho que tenga que poner estas líneas para que vean lo que he sentido, amor.

Gracias a los organizadores del evento, gente encantadora y sabiendo lo que lleva entre manos; a los políticos que nos arroparon y también al gerente del Consejo Insular de Aguas por demostrar una y mil veces su humanidad y buen hacer.

Gracias a todos y por todo.