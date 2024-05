Jugada maestra

Confieso que me quedé ojiplático cuando se difundió la especie de que Nueva Canarias participaría en las elecciones europeas con Sumar. Me cuentan una intrahistoria un poco adacadabrante según la cual Román Rodríguez lo intentó primero, hace unos meses, con el propio PSOE. Pero a los socialistas no le hizo tilín. En el PSOE calculan que pueden perder entre cinco y seis escaños en la Eurocámara. No están para ceder puestos en su listas a cambio de ínfimos apoyos (la circunscripción en las elecciones europeas es nacional) y en concreto los socialdemócratas canarios esperan que el bajón no termine dejando a Juan Fernando López Aguilar sin escaño. Rodríguez viró, husmeó y encontró un conejo en el fondo de su chistera: un acuerdo con Sumar. ¿Y por qué Sumar? Porque es lo único que tiene a mano, francamente. Pero como Rodríguez es el mejor profeta de sí mismo de la Macaronesia ha desplegado este acuerdo electoral casi como una jugada política maestra en medio de las fricciones que amenazan la unidad de la organización que lidera hace cerca de veinte años.

El expresidente del Gobierno (y exdiputado) no solo ha firmado una acuerdo electoral con Sumar. Su voluntad – según algunos relevantes dirigentes del municipalismo novocanarista – es transformar NC en la cabeza referencial de Sumar en Canarias, aportando además a los pequeños socios políticos con que cuenta en Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria misma. En la nueva narrativa NC habría encontrado por fin su lugar organizativo, su espacio de colaboración partidista, en el ámbito político nacional, soslayando también esa acusación de asegundarse automáticamente al PSOE en cualquier circunstancia. Por lo demás, mantener una asociación con Sumar es también, hasta cierto punto, mantenerla con los socialistas.

A cambio de que no se les caiga el nombre de Yolanda Díaz de la boca y de acudir juntos también a las próximas elecciones generales, la vicepresidenta del Gobierno central está dispuesta a regalarle a Rodríguez y sus compañeros algunas prendas políticas reales (las menos) o simbólicas (las más). Sumar -- sea eso lo que sea – dispone de cuatro ministros en el Ejecutivo de Pedro Sánchez: Cultura, que lleva ese hombre que embiste a los toros, Ernest Urtasun; Sanidad, a cargo de Mónica García, una damnificada de Díaz Ayuso, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que desempeña Pablo Bustinduy, doctor en Filosofía Política, e Infancia y Juventud, dirigido por Sira Riego, una nutricionista del PCE e Izquierda Unida a la que le parece estupendo que se pudiera votar ya a los 16 años. Son cuatro departamentos que podrían proporcionar algunas chucherías gratificantes a Rodríguez, las cuales, además, serían convenientemente presentadas como logros cuasihistóricos conseguidos por Rodríguez. Coalición tendrá la agenda canaria, pero don Román podría presumir de un cuadernito de anillas donde inscribir grandes éxitos: desde traer una momia a ofrecer perras para un programa para la juventud española pero convenientemente adaptada al piberío canario. En realidad en estas cosas el límite solo lo pone la imaginación.

Y según las malas lenguas Román Rodríguez pondría sobre la mesa todo lo anterior para convencer a los muy hastiados de su presencia que la nueva etapa de NC, la posterior a su salida del Gobierno, consiste en seguir la orientación de los últimos veinte años: una socialdemocracia moderada, pactos y más pactos con fuerzas locales y comarcales sin renunciar a priori a ningún apaño para arañar votos, acuerdos con fuerzas estatales como mecanismo de aproximación a los ministerios y sus presupuestos, vía PSOE o vía Sumar y, por supuesto, ni un buche de agua con Coalición Canaria, sea mil veces maldita por los siglos de los siglos. Esa es la máxima fundacional de un partido nacionalista tal y como lo dirige Román Rodríguez: con la mayor fuerza nacionalista del país, ni una palabra, ni por Europa, ni por Canarias, ni por La Aldea de San Nicolás.

