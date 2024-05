Cohetes y desastres

La economía de España va como un cohete. Es una frase que uno esperaría de un ministro de centroderecha, pero no exactamente de un líder socialdemócrata como es o pretende ser Pedro Sánchez. En realidad no puede hacer otra cosa que festejar el PIB y la creación de puestos de trabajo mayormente modestos, precarizados, incapaces de sostener a una clase media que hace aguas. Ni la mejoría de las condiciones laborales de los currantes, ni la disminución sustancial de la desigualdad, ni la merma del riesgo de exclusión social, ni la bajada de la pobreza infantil, pueden ser objeto de satisfacción para el presidente Sánchez y su equipo. No se han producido. Tampoco inventos como el ingreso mínimo vital, que sigue sin llegar a más del 10% de los ciudadanos que lo necesitan (Canarias está bajo esa media nacional) pueden ser festejados. La sociedad española no es más igualitaria ni el Estado de Bienestar es más extenso y robusto que en 2019. No ha existido ningún interés ni esfuerzo, tampoco, en aminorar las diferencias de renta interterritoriales. El Gobierno central no se ha movido para rediseñar el sistema de financiación autonómica después de la crisis covid. ¿Cómo lo va a hacer si su supervivencia depende del apoyo de fuerzas independentistas de Cataluña y el País Vasco? La reforma de la financiación autonómica es urgente, pero será retrasada sine die mientras Sánchez lo necesite. Como tantas reformas estructurales que urgen al país y que solo pueden canalizarse y culminarse a través del consenso entre los dos partidos mayoritarios, lo que entra en contradicción con la polarización que necesitan los socialistas aquí y ahora y en el futuro.

Tampoco van bien las cosas en las relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico, aunque Fernando Clavijo intenta evitar la ruptura, sabedor que tampoco beneficiará a Canarias. Es indiferente que Ángel Víctor Torres pertenezca o no al Ejecutivo socialista. La influencia de Torres en el gabinete es nula. La suya es una cartera de segundo orden. Las relaciones con los socios vascos y catalanes las llevan en el ámbito gubernamental Félix Bolaño y María Jesús Montero, en el ámbito partidista, Santos Cerdán, en el ámbito parlamentario, Patxi López. Y los que mandan realmente son los primeros. Torres se dedica a descubrir lápidas y presidir homenajes a las víctimas del franquismo durante y después de la Guerra Civil, y a muy poco más. ¿Cómo va Torres, por ejemplo, a presionar para que se cumpla de una vez, sin más vergonzosas excusas, con la transferencia de las competencias en costas? Ahora Torres, como miembro de un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros, es corresponsable, precisamente, del inmovilismo del Gobierno en esta materia. Y es igualmente corresponsable de que su gobierno siga sin cerrar la reforma legal para que Canarias no continúe atendiendo en exclusiva a los menos migrantes no acompañados: 5.524 y, por supuesto, aumentando. Torres, por último, no es menos responsable que cualquier de sus compañeros que la firma convenio de obras hidráulicas al que se comprometió el PSOE hace un lustro. Los 20 millones previstos de financiación estatal para este año dependen de un real decreto y ya estamos a finales de mayo. No existe ninguna maldita garantía que lleva a Canarias a disponer de un gasto plurianual que haga posible la reforma y modernización en la gestión del ciclo integral del agua: distribución, depuración, aguas residuales, desalación. La islas viven en una emergencia hídrica pero al Gobierno español le trae absolutamente sin cuidado y sentadito en su butaca del Consejo de Ministro Torres ni tose.

De manera que no veo ninguna maldita catástrofe en el horizonte si el PSOE pierde las inminentes elecciones europeas. Ni siquiera la veo si pierde las próximas elecciones generales, sea este año, sea el siguiente. Lo que veo es una pequeña oportunidad para salir de esta parálisis impotente y asfixiante.

