Lío, control, descontrol, ruido...

Para Sánchez, la derecha y la ultraderecha tienen a toda máquina la depuradora para sacar toneladas de fango y echarla sobre su Ejecutivo. Para Feijóo, tras Begoña Gómez, la esposa del presidente, hay un enorme caso de corrupción que puede darle a su partido el éxito en las elecciones del 9J. Para Abascal, está claro que si consigue gobernar España devolverá a Israel, a su amigo Netanyahu, la pieza extraviada de Palestina que los socialistas le quitaron. Ese, más o menos, sin meter el dedo en los detalles, es el ruido que había este 28M, casi pariente del mismo que había el 27, el 26 o el 25. No es metapolítica, ininteligible por su excelencia cognitiva para los que no están al tanto de la actualidad. No, es mierda. En la sesión de control de ayer ocurrió algo insólito: Aitor Esteban, portavoz del PNV, interrogó al Gobierno sobre los retrasos en las inversiones para modernizar el sistema eléctrico. En el estado purulento de la democracia española, la petición de información sobre algo que interesa a las personas resultó más bien extraño. ¿Electricidad? ¿Apagones impertinentes? ¿Tecnología? ¿De qué habla este tipo ahora? Al Congreso de los Diputados se viene llorado, sin concesiones al sentimentalismo por cualquier carencia estructural, ya sea la que afecte a un colectivo de enfermos como a una calle entera con sus pisos en estado ruinoso por culpa de las obras subterráneas del metro. Una vez cerrado el hemiciclo, con los ujieres en babuchas, lo que queda no es control, es decir, nada de controlation sobre el ejercicio soberano del poder, sino más bien descontrol, un imperioso desorden, que seguramente es lo que viene bien. Los diputados, con el olfato galvanizado, creen que representan el karma, la armonía que convierte en seda las dolorosas paredes del estómago. Pero es todo lo contrario a lo que ellos piensan: exasperan, irritan, enfadan, crispan, deprimen, humillan, encolerizan, enfurecen, cabrean, sulfuran... Provocan el lío, todos los días un lío que echarse a la boca. Y ninguno se cierra, sino que se superpone uno sobre otro, en interminable coito.

