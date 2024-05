Aceptar la mochilita canaria

El mundo feliz de un canario se divide en dos grandes porciones: una mistificación de la playa, el surf, el sol, la cervecita, el asadero, la marchita... O sea, la cueva dorada que le gana por vapuleo a cualquier otro destino del mundo. Islas inigualables. La otra porción, la necesidad de ausentarse y estar en el otro extremo del planeta, lejos de la quemante insularidad, donde no existen los sufrimientos del somos canarios y jodete mucho, esto es lo que hay. El hilo que une estos dos extremos es el sentimentalismo, la magua: unas veces desde dentro con la añoranza de cruzar el mar y estar debajo de otro cielo. Y otras desde exterior: el retorno, un sitio en el paraíso, el enlace con la biografía. La insularidad da a esta bifurcación connotaciones diferentes a lo que, en el mismo sentido, le pueda ocurrir a un extremeño, catalán, andaluz o gallego. Tenemos a la espalda una mochilita bien cargada de soledad, desprotección, abandono, dependencia, dominación, ignorancia, aculturización, migraciones... A fin de cuentas, terruños y terruñeros que todavía remueven la arcilla para encontrar su identidad entre los huesos y tejidos arrastrados por la castellanización. Atraso y más atraso, y la conciencia de que los ancestros diluidos campan como sombras enfermizas entre esos canarios que han elegido el pantalón corto y las cholas para distinguirse del resto o bien para reclamar su espacio. Cada vez son más. No se puede dejar de ser canario, esconder la procedencia, camuflarla bajo un acento refinado, ocultarlo con tintes, hacer mezclas para conseguir una evaporación modélica... O bien, hasta renegar de ello. La publicidad institucional dice «somos canarios». Vale para reafirmarse frente al otro, pero también es perfecta para fracasos y aciertos. No es «por cojones», pero sí porque «somos canarios». Y no podemos dejarlo de ser para lo bueno y lo malo. Existen momentos en que todo se estropea, que cargamos contra nosotros mismos comparándonos con otros, a los que al parecer les va mejor. Pues no, no podemos dejar de ser canarios y lo que ello significa. Hay que aceptarlo, sin complejo.

