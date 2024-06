Caro Indro, vecchio ragazzo

Hace años que quiero contar esta anécdota capital del buen periodismo italiano, ahora que estoy en la tierra de Indro Montanelli, de Umberto Eco y, entre otros muchos y muchas, de Natalia Ginsburg. Este país magnífico me llama ahora, por muchas razones que no vienen al caso, no porque sea alto secreto sino porque se trata de asuntos banales, de esos que tienen que ver con pérdidas y ganancias, y eso no es ni literario, que más quisiera, ni periodístico, que es un oficio de tinieblas ahora.

Así que de Italia, donde estoy, me reclama siempre un suceso bellísimo del periodismo de todos los tiempos. Tiene que ver con el que fue quizá el mejor periodista italiano del siglo XX, Indro Montanelli, que se ganó a pulso el cabreo general de sus compañeros, sobre todo de los de su feroz competencia, desde que creó un diario propio y desde allí hizo añicos, con sus conocimientos perversos, las perversidades de los contrarios.

Uno de sus enemigos más feroces fue il Corriere della Sera, que para mi gusto es en este momento, con otros que ahora no voy a citar, pues escribo en periódicos y todo se sabe al fin, de los mejores diarios de Europa. Es conservador, pero da buena información, es de derechas, pero acoge a los contrarios, como el Frankfurter alemán, el que compraba Günter Grass, hombre de izquierdas, porque sabía que allí no le daban gato por liebre.

Pues il Corriere no pudo soportar la humillación constante a la que lo sometía Montanelli desde el otro diario, Il Giornale, y lo sometió a vigilancia intensiva. El diario y sus colabores formaron guardia para no dejarle pasar una. Hasta que el viejo Indro se murió.

En la muerte de Montanelli, que conmovió a toda Italia, il Corriere destacó a su columnista más preclaro, Carlo Bo, para ofrecer a sus lectores su propia semblanza del maestro al que su diario zahería. Esta vez fue un gran elogio, el mejor escrito de todos los que se publicaron en la prensa italiana. Y el título es para mí la más inolvidable lección que deberíamos cuidar los periodistas que queramos ser justos con los contrarios y también con los favoritos del oficio: Caro Indro, vecchio ragazzo.

Aspiro a ser un día un vecchio ragazzo, si no lo soy ya, pero jamás podré aspirar a ser un periodista como el que se murió y como el que recibió, sin saberlo, esta ilustre esquela.

Suscríbete para seguir leyendo