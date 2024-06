La tienda y el pilar

Una cajera de un supermercado de las Islas. / Carsten W. Lauritsen

Cada día se extinguen cientos de especies de animales, insectos y vegetales de la faz de la Tierra. De la misma manera que desaparecen profesiones y oficios debido primero, a la revolución industrial, luego, a lo largo del siglo XX y XXI a la robótica, al mismo tiempo que, también, desaparecen costumbres y estilos de vida que, en otro tiempo, constituyeron formas de desarrollo y hacer cultura. De la misma manera que en los pueblos dejó de sonar el doblar de las campanas para anunciar una muerte, el repique de una fiesta o anunciar la misa dominical porque ya hay más parroquias e iglesias que curas párrocos, también una especie al borde de la extinción. En los pueblos y barrios de las ciudades no quedan tiendas de aceite y vinagre, de ultramarinos, colmados o ventas. Y si subsiste alguna será una reliquia del pasado regentada, por lo general por una mujer, que se resiste a olvidar el oficio de un familiar que fue tendera. Recuerdo una que también echó el cierre hace unos años. Estaba situada en un callejón de la ciudad antigua cerca de la ermita y la Casa de Colón. Vendía al por mayor. Cuando pasaba por delante me venían a la memoria tiempos y olores de infancia. El de los sacos de judías y garbanzos en el canto de la vieja puerta de madera y piso de locería, queso viejo, pimentón, sardinas saladas, tocino y aceitunas compuestas dentro de las barricas o pomos con cucharón. Las tiendas ubicadas en ciudades, pueblos y barrios de las Islas representaban lugares de socialización de las mujeres donde, sin prisas, se enteraban de nacimientos, partidas de vecinos para lugares más prósperos, se consolaban hablando, en voz baja, de los que estaban «malitos» o la fecha del funeral por el último vecino o vecina fallecido. Y los hombres se juntaban a fumar y beber copas de ron, fabricado en alambiques de las Islas y enyescar tapas de aceitunas, jareas o queso duro del lugar. Igual que los pilares de agua, un adelanto en la época, respecto a las galerías, pozas al lado de los pozos y fuentes donde la mujer acarreaba agua para beber y abasto en bernegales o cacharros transportada, sin derramar una gota, haciendo equilibrios sobre la cabeza. Eran inaugurados con tirada de voladores y discursos de las autoridades civiles y el primer chorro de agua que salía de canilla y caía en el bernegal era bendecido, con el hisopo, por el párroco. La importancia del evento se reflejaba en la cara de las mujeres que abandonaban el lugar con el preciado líquido elemento como si se hubiesen ganado un premio en una fiesta. Como los lavaderos en las acequias, antes que el agua se entubara o se arruinara parte de la capa freática, fueron lugares de palique, murmuraciones y hasta miradas aviesas por conflictos vecinales no resueltos. Desaparecieron las tiendas para dar paso a los supermercados de alimentación con empaquetado, distribución planetaria y ganancias centralizadas a miles de kilómetros del lugar. Empleadas y empleados de caja que, si se demoran en el cobro más allá de un simple saludo, se exponen a las miradas o quejas de los que guardan la cola. Directores de marketing y psicólogos de empresas de consumo aconsejan que las cajeras se fijen en la cola como un indicador de la cantidad de clientes que esperan en la cola y así darse más o menos prisa, con lo cual aumenta su nivel de estrés. Al respecto, hay una empresa de alimentación puntera en el mundo que, en Dinamarca, ha instalado cajas de cobro lentas donde la clientela tiene la oportunidad de conversar con los empleados sobre el tiempo, la enfermedad de un familiar y la cajera hacer gracias y monerías al nene que lleva una mamá en el capazo o cochecito y abandone su puesto para ayudar a una persona mayor a abrir la taquilla de las bolsas. La obra La caverna, del escritor José Saramago, narra la ficción, con visos de realidad, de un mundo en extinción. Un hombre, de oficio alfarero, que, con su camioneta, vendía las piezas a unos grandes almacenes hasta que la gran empresa globalizada dejó de comprar un producto manufacturado, cocido en horno y lo cambió por otro fabricado en serie fuera de un barro artificial o material plástico de ese que tarda centenares de años en descomponerse. Deslumbra a la clientela actual como deslumbró al alfarero la magnitud y atractiva exposición de miles de productos solo que a aquel le produjo la melancolía por la pérdida del empleo y el rechazo a su artesanía, única forma de sustento y a los miles de clientes actuales la exposición de tanto producto a la venta provoca la disonancia cognitiva de con cuáles quedarse de forma que satisfaga, no lo imprescindible para el sustento y la vida diaria, sino su artificial necesidad de bovino consumista.