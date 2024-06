La peor de las estupideces

Qué difícil es escribir. La palabra precisa, la estructura sintáctica perfecta. Un giro aquí, metáforas, estilo, ritmo, tres cafés consumidos en el espacio de una hora. Miro la aplicación de notas de mi móvil, ahí suelo apuntar conversaciones que escucho sin querer, la inspiración que me baña el rostro justo antes de dormir. Me digo «Mañana seguro que lo recuerdo todo» y despierto con la mente en blanco. Imagen, imagen, símil. Nada importa, vendrá alguien a explicarte tus propias palabras y tus propios pensamientos a pesar de que no los entendió y probablemente nunca vaya a entenderlos. Todavía hay quien cree que se escribe para un ente imaginario que quizá lea o quizá no, no para una misma. Hay que pulir el estilo, hay que dejarse de enredar la lectura con estructuras extrañísimas y apostar por la simpleza aunque luego el comentario «Me gusta su estilo sencillo» se convierta en una puñalada. Me planteé este oficio como un juego, volví a mi infancia y acerqué las manos al fuego (aún no sabía que quemaría) y a mi boca abierta. Ya no me dejan hacer eso, claro. Ahora, ahora surgen otras manos de la nada que apartan las mías del peligro de un manotazo, esto ya no es un juego. La literatura es algo serio. Cuando visito una librería me horroriza constatar una vez más que las fajas que acompañan a las novelas recién publicadas son cada vez más grandes, pareciera que es mucho más importante quién te recomienda que lo que escribiste tú. Una broma deja de serlo en el momento en el que se imprime sobre el papel y se distribuye a cientos y cientos de desconocidos y, aunque una no desee conocer sus opiniones y no vaya buscándolas, de alguna forma u otra terminará topándose con ellas. Me tomé las palabras de Michaela Coel al pie de la letra cuando instó a su público a desaparecer en un mundo en el que se promete y se jura que la visibilidad equivale a éxito. Me borré y desaparecí de todas partes, cerré a cal y canto la puerta del último lugar que habito y escuché qué venía a mí en el silencio.

En ninguno de los manuales con los que me hice cuando pensé que necesitaba apoyarme en las palabras y las experiencias de otros que saben más de esto que yo se explica esta cuestión, la de lo complicado que es sentarse ante una página y que la página recoja todo eso a lo que se le da vueltas en la cabeza. Sí, se estudia la estructura básica de una novela (la sensación al terminar de leer: quién decide qué es qué, el que escribe o el que lee) y en qué consiste cada parte de esa estructura; qué puedo decir, son un absoluto coñazo. Ando a vueltas con un segundo libro, una segunda novela, y añoro el margen y la libertad dulce que tuve y sentí con la primera. En ese silencio que me acunó tras desaparecer soñé una idea y esa idea se encaramó a mi espalda y se subió a mi cabeza, es un grifo que gotea y que solo oigo yo. Intento arreglarlo, se resiste. Me acompaña a todas partes hasta que la escribo. Luego la observo, le pregunto qué quiere decirme. Algunos días responde, otros no. Batallo conmigo misma, en esas ando. Mis editores me preguntan cómo vas, yo respondo bien, bien. Mis editores insisten, enséñanos algo. Mándanos lo que tengas. Yo finto, soy tan ágil, vuelo por aquí, vuelo por allá, ahora me ves y ahora no, finjo un desmayo, dejo mensajes en visto, se me tragó la tierra, el número de teléfono al que ha llamado está apagado o fuera de cobertura en este momento, inténtelo más tarde. Cómo enseñar una criatura de papel digital que se está gestando salvaje en mis tripas y mis sesos y mi sangre pum, pum, pum, palpitando bajo la piel. Imposible, solo la entregaré cuando esté lista, cuando sea toda páginas y páginas que llevan a algún sitio. Escribir es lo más divertido que he hecho nunca, también lo más extenuante. Si tan solo una unidad de persona me lee y piensa «Vaya» alzaré los puños al aire, habré ganado. Hay que escribir como si no se tuviera miedo a joderse la vida y perder oportunidades, esto es así. Tomarse muy en serio a uno mismo es la peor de las estupideces.

