Un poco de memoria sobre la amnistía

Pleno de aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca

Aunque amnistía viene de amnesia y supone el olvido de determinados delitos, no está de más rememorar que, en la etapa de transición de la autocracia a la democracia, fue una reivindicación unánime del colectivo social mayoritario que reclamaba el fin de la dictadura franquista y se manifestaba bajo el lema: «libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Tras la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, se publicó el Decreto-Ley de Amnistía de 1976 cuya finalidad fue la de «promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación, al dirigirse España a una plena normalidad democrática». Esa disposición fue precursora de la ley posterior de octubre de 1977, que salió adelante casi sin oposición porque existía un consenso muy amplio respecto a que se trataba de una medida necesaria para la concordia de los españoles; puesto que ayudaba a superar el régimen franquista y facilitaba la apertura de la nueva etapa para instaurar el ansiado orden político sustentado en los valores de la democracia.

La ley del 77 se denominó de amnistía a secas y carecía de exposición de motivos; a diferencia de la actual que lleva por título: «amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» y cuyo preámbulo es más extenso que el articulado. La primera no necesitaba justificación porque se explicaba por sí misma, ya que respondía a la demanda prácticamente unánime de las fuerzas políticas democráticas y de la sociedad española. En la memoria de muchos quedó un recuerdo amable de esa amnistía, entendida por lo general como un acontecimiento excepcional y de consenso que, sin mayores polémicas, facilitó la transición a la democracia. La ley fue aplicada con normalidad por el poder judicial y sus decisiones fueron respetadas. Pasó casi desapercibida en el debate constitucional, que versó sobre otras cuestiones de mayor trascendencia ciudadana. En el periodo constituyente, la posibilidad de conceder amnistías por el poder legislativo quedó descartada en los debates de la Constitución, al ser rechazadas las dos enmiendas que lo proponían. Se acordó finalmente no constitucionalizar la amnistía y prohibir los indultos generales.

Casi nos habíamos olvidado de ella hasta que los partidos separatistas catalanes ERC, JUNTS y la CUP presentaron en 2021 una proposición de ley de amnistía, que no tuvo ningún recorrido porque los servicios jurídicos de la Cámara consideraron que, tanto el articulado como la disposición final de la propuesta, contenían en realidad un indulto general a favor de los implicados en el proceso independentista, siendo rechazada de plano por ser manifiestamente inconstitucional, con el voto en contra de su admisión del Partido Socialista. Interesa recordar también que dicha iniciativa legislativa retrotraía su ámbito de aplicación al 1 de enero de 2013, fecha en que sus promotores consideraban que se inició el proceso de autodeterminación de Cataluña con la aprobación de la resolución del Parlament que declaraba la soberanía del pueblo catalán, mientras que la presente ley se remonta al 1 de noviembre de 2011.

La amnistía recobró actualidad en las últimas elecciones generales del 23J porque los partidos secesionistas de Cataluña insistieron en su reivindicación. Durante la campaña electoral, los líderes del PSOE se jactaron de que se había recuperado la normal convivencia en Cataluña gracias a los indultos y rechazaron la amnistía que reclamaban los dirigentes independentistas porque consideraban que era contraria a la Constitución. Sin embargo, y como ya sabemos, cuando se necesitaron los votos de los partidos independentistas catalanes para lograr la mayoría de investidura, el PSOE cambió el discurso y cedió a sus exigencias de aprobar una amnistía exprés, que se tramitó a su instancia como proposición de ley y por el procedimiento de urgencia, para eludir los informes técnicos de los órganos consultivos y los debates parlamentarios.

En el proceso negociador de la investidura, las conversaciones con ERC fueron bastante discretas y se alcanzó rápidamente un acuerdo que incluía, además de la amnistía, otras importantes concesiones como el establecimiento de mesas de diálogo con negociación exclusiva entre el Gobierno de la Nación y el autonómico de igual a igual, consensuar fórmulas para el reconocimiento nacional de Cataluña, la asunción por el Estado de buena parte de la deuda autonómica, una financiación especial, el traspaso del trasporte ferroviario y de otras competencias. Por el contrario, el partido liderado por Puigdemont suscitó gran expectación mediática al exigir a cambio de sus votos una amnistía integral que abarcara a él mismo y a todos los dirigentes políticos, simpatizantes o activistas afines a la causa separatista inmersos en los procedimientos penales y administrativos relacionados de alguna forma con el procés. Como es bien conocido, finalmente se formalizó por escrito en Bruselas la transacción entre el PSOE y JUNTS que permitió a Pedro Sánchez obtener los apoyos necesarios para ser investido presidente. Dicho acuerdo satisfacía tanto el interés particular de la fuerza política que concedía la medida de gracia como el de los políticos que representaban a los beneficiarios y que negociaron su propia amnistía. Los líderes de los partidos soberanistas catalanes no dejaron de vanagloriarse, con razón, de que habían conseguido doblar el brazo al presidente del Gobierno obligándole a hacer de la necesidad virtud.

Muchos e importante han sido los reparos de los órganos técnicos que han podido pronunciarse sobre la ley de amnistía finalmente aprobada: desde los letrados de ambas Cámaras, hasta la Comisión de Venecia, pasando por el Consejo General del Poder Judicial. Los informes de estas instituciones, además de señalar varias incorrecciones técnicas que no han sido subsanadas, han identificado numerosos defectos sustanciales en el articulado. Se ha escrito, entre otras cosas, que es una ley arbitraria -por el inapropiado procedimiento parlamentario seguido en su tramitación, por la ausencia de un consenso más amplio y porque no sirve al interés general-, que el ámbito de aplicación material no está bien determinado y la amplitud del elemento temporal no está justificada, que es contraria al principio de igualdad, que no respeta la separación de poderes, que es una auto-amnistía, que encubre una modificación de la Constitución que no permite las amnistías, que es en realidad un indulto general también prohibido en la Carta Magna, o que contraviene el derecho europeo por amparar algunos delitos de terrorismo, malversación y traición, de sanción obligatoria por parte de todos los Estados miembros.

Ha de tenerse en cuenta a este respecto que una mayoría parlamentaria no excluye necesariamente el uso arbitrario o abusivo de la facultad legislativa. En este sentido, las nuevas leyes se integran en un sistema jurídico ordenado jerárquicamente, en el que han de convivir en armonía con otras disposiciones de diverso rango, por lo que deben de ser coherentes con el resto del ordenamiento nacional y europeo para garantizar la seguridad jurídica. Dentro de ese ecosistema legal, la Constitución es la norma suprema que prevalece frente a cualquier otra. Los Tratados internacionales han de adaptarse a ella y, una vez publicados, pasan a formar parte también del sistema legal interno. En cambio, el derecho de la Unión Europea es de carácter supranacional, tiene prioridad sobre el nacional y los jueces deben aplicarlo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Dado que la Constitución y el derecho comunitario tienen primacía sobre cualquier ley, en aquellos supuestos en que el juez que conoce de un asunto considere que la ley que debe aplicar para resolverlo no se ajusta al derecho europeo o contradice algún precepto de la Constitución, tiene el deber de elevar, por ese orden, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En ambos casos, el procedimiento queda suspendido hasta que las consultas planteadas sean resueltas.

De cualquier modo, las posibles irregularidades jurídicas de la ley de amnistía deberán ser dilucidadas por los órganos jurisdiccionales a los que corresponda interpretar y aplicar la norma, los cuales decidirán si deben o no promover alguna cuestión previa a las instancias judiciales comunitarias o constitucionales. En todo caso considero que no deberíamos olvidar que cualquier equiparación o comparación entre la presente ley y la amnistía del 77, así como de la jurisprudencia constitucional en relación con la misma, está completamente fuera de lugar.