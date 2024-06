«Es un bulo. No me quebrarán». Es la primera reacción del presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, que deberá declarar ante el juez el próximo 15 de julio. Lo dice a través de otra carta. ¿Por qué otra carta? Es una maña, por supuesto, esta opción de Sánchez por la literatura epistolar. Una carta parece transmitir las entretelas de un estado de ánimo, descorrer el velo que cubre la intimidad socavada, presentar abiertamente su misma alma al viento del martirio. Al mismo tiempo, por supuesto, el presidente evita dar una rueda de prensa con las molestas preguntas de los periodistas como moscas zumbonas. Es puro y duro trumpismo. Yo y el pueblo (desde luego no el pueblo y Yo) comunicándonos sin intermediarios. Es falso, por supuesto. No existe ninguna comunicación. Es un ukase victimista más. Pero el epistógrafo sigue degradando su discurso, su sintaxis, su semántica. Como explicó Víctor Klemperer, esa degradación discursiva, ese vocabulario agujereado, es el espejo de una degradación política, moral e intelectual. Es conveniente analizar lo que asegura Sánchez en ese documento inaudito. La anterior carta era una mamarrachada preocupante. Pero el presidente ha dado un paso más allá. Esta carta ya deja claro que no hay límite, aunque todavía disimule aquí y allá.

1. «Es un bulo. No me quebrarán». ¿Qué es un bulo exactamente? Una resolución judicial no es un bulo, aunque a uno no le guste, no la comparta e incluso la critique. Pero lo primero que le interesa Sánchez es negar lo más evidente. No hay imputación. La imputación es un bulo. La imputación es una efímera mentira. No es necesaria ni una miserable explicación. Sánchez jamás la ofrecido una explicación con amplitud y detalles sobre las relaciones de su esposa en su ámbito de trabajo

2, «Todo esto es una estratagema del PP y de Vox para quebrarme en el plano político y personal y llevarme a la dimisión». ¿A qué se refiere el presidente? La decisión del juez, ¿obedece a una estrategia conjunta del PP y Vox? ¿Tienen al juez comprado? ¿Es un magistrado nacionalsocialista? ¿Le han prometido la presidencia de la RTVC y una copia del Ala Este de la Casa Blanca como mínimo? Si Sánchez conoce esas turbias movidas, ¿por qué él y su pareja no denuncian al juez? Insiste encabronado: «es un gran bulo». De nuevo, ¿qué es un bulo? Una decisión judicial no es un bulo. Lo siento mucho: la imputación judicial de Begoña Gómez es real.

3. «Resulta extraño que se anuncie esta citación para declarar pocos días antes de las elecciones europeas», dice Sánchez, que hablar de un supuesto pacto no escrito «en virtud del cual no se dictarán resoluciones susceptibles de condicionar el voto de los ciudadanos». Esto es tremendo. No existe tal pacto. Nunca ha existido. Se ha solido respetar entre los partidos no ponerse denuncias o querellas en coyunturas preelectorales, pero lo que no existen son acuerdos de este tipo entre el poder judicial y el legislativo. Porque eso es una incoherencia democrática inaceptable.

4. «Saquen sus propias condiciones de esto», apunta ya en el colmo más alarmante el epistógrafo. No, criatura. No necesito tu autorización para sacar conclusiones. En cambio, tengo pleno derecho a exigirte que me aclarases las tuyas. Inmediatamente. Este recurso barato, ¿esconde dudas sobre la objetividad profesional de su señoría? ¿Es una acusación muy ligeramente velada vertida por el presidente el Gobierno, nada menos, sobre un juez? ¿Tiene acaso otro sentido proclamar arteramente que el PP y Vox quieren interferir manipulando un monigote judicial para ganar las elecciones? No puedo creer, a estas alturas, que Sánchez no sepa lo que está haciendo: mojonear sobre la legitimidad del sistema judicial y pisotear el honor y la carrera profesional de un juez, sin una sola prueba o indicio alguno, para salvar sus dorados glúteos.

