Críticas a la alcaldesa de Mogán

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán. / Juan Carlos Castro

Quiero criticar a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno García, porque está gastando el dinero de los contribuyentes en hacer obras innecesarias y que no hacen falta. Por ejemplo, el paso peatonal subterráneo de la entrada al pueblo marinero de Arguineguín por debajo de la carretera general GC-500. Para ello no dudó en indicar que se talasen y cortaran una veintena de árboles, pinos de costa, laureles de indias, palmeras canarias,.... Cuando hizo esta injusticia me dio pena ver cómo las aves que se posaban en esas ramas y nidos ya no tenían una casa donde vivir y revoloteaban por el cielo de Arguineguínbuscando una sombra que ya les habían quitado. Hablo de pájaros canarios, mirlos, tórtolas, palomas,...

Esta alcaldesa tiene el municipio patas arriba por tantas obras que, repito, son innecesarias y no hacen falta. Es lo que ocurre también con la reforma del pavimento de la Avenida de Las Marañuelas, en la playa de Arguineguín. Está convirtiendo las calles en oro y yo pienso que se equivoca.

Creo que debería desaparecer el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la contribución, porque para gastarse el dinero de los moganeros en hacer obras que no hacen falta mejor que no recaude nada o que destine un tanto por ciento, un diezmo (como dice la Biblia), el diez por ciento en atender las necesidades que tengan los refugiados e inmigrantes que llegan al muelle de Arguineguín, a los cuales parece que odia.