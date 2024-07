Un Encuentro para el Futuro del Gaming y los Esports

Dos niños juegan en un videojuego de fútbol en el Saló del Gaming (SAGA). / GERARD ARTIGAS

El I Coloquio de Organizaciones Relacionadas con el Sector de los Deportes Electrónicos en Canarias se ha celebrado con éxito, marcando un hito importante en el desarrollo de la industria del gaming y los esports en el archipiélago. Este evento reunió a expertos, empresas y entusiastas del sector para discutir las oportunidades y desafíos que enfrenta la industria en Canarias, así como para explorar estrategias para su crecimiento y consolidación.

En el coloquio se destacó el crecimiento del sector de los videojuegos en Canarias, con un enfoque especial en la participación femenina. Según un estudio reciente, el 48% de los gamers en Canarias son mujeres, lo que refleja una participación significativa en el consumo de videojuegos. Sin embargo, cuando se analiza la industria del desarrollo de videojuegos, las cifras son menos alentadoras. Solo el 15% de las personas empleadas en empresas desarrolladoras de videojuegos en Canarias son mujeres. Este contraste subraya la necesidad de seguir trabajando en la inclusión y retención del talento femenino en la industria.

Además, el mismo estudio indicó que la participación de las mujeres en el sector ha decrecido ligeramente, pasando del 3% al 2% en los últimos años, lo que resalta aún más la importancia de abordar las barreras que enfrentan las mujeres en este ámbito.

Uno de los temas centrales del coloquio fue el papel de la mujer en el sector de los videojuegos y los esports. Se debatió extensamente sobre la necesidad de fomentar un entorno inclusivo y equitativo que permita a más mujeres participar y prosperar en la industria. Los ponentes abordaron las necesidades básicas para crear empleo femenino, tales como la implementación de políticas de igualdad, programas de formación específicos y la promoción de entornos de trabajo seguros y libres de discriminación.

Se discutió cómo la inclusión de mujeres en el sector no solo es una cuestión de justicia social, sino también de beneficio económico y creativo. Las empresas con mayor diversidad de género tienden a ser más innovadoras y exitosas, ya que diferentes perspectivas enriquecen el proceso creativo y la toma de decisiones. Sin embargo, la disminución en la participación femenina según el último estudio resalta que aún queda mucho por hacer para atraer y retener a más mujeres en la industria.

La importancia de encontrar y promover referentes femeninos en el sector fue otro de los puntos clave discutidos. Se subrayó que contar con mujeres visibles y exitosas en este ámbito es vital para inspirar a nuevas generaciones. Durante el evento, se destacaron ejemplos de mujeres canarias que han logrado reconocimiento en la industria, sirviendo de modelo y motivación para otras mujeres. Entre ellas se encuentran Nira Santana que es investigadora, consultora y docente, experta en género y videojuegos, Marta Martínez que es CEO de FTV Canarias y creadora de contenido o Natalia Ridao como Directora de Virtual ON - Consultora de marketing inmersivo AR/VR y Érika Rodríguez como CEO de The Guardians y exjugadora de fighting. Además, tengo el placer de que me hayan incluido a mi como otra referente del sector junto con las compañeras que he nombrado.

La visibilidad de estas mujeres es crucial para cambiar la percepción y atraer a más talento femenino a la industria. Historias de éxito como las de estas mujeres no solo demuestran que es posible triunfar en un sector dominado por hombres, sino que también proporcionan un camino claro para las jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Las participantes del coloquio destacaron la necesidad de que los medios de comunicación y las plataformas de gaming den mayor protagonismo a estas referentes femeninas, lo que puede tener un impacto positivo en la percepción y el interés de las mujeres hacia este sector.

Por otra parte, se habló de la importancia de reclutar y retener el talento femenino en la industria, destacando que todavía hay mucho por hacer. Actualmente, el tema está en una etapa muy temprana y tanto las empresas como los clubes deberán sentarse y pensar cómo abordar esta cuestión de manera efectiva. La retención de talento femenino es crucial para el crecimiento sostenible y diverso del sector, pero requiere un enfoque más estructurado y comprometido por parte de todos los actores involucrados.

Otro punto que destacar es la divulgación y la atracción de mujeres al sector. Para aumentar la participación femenina en los deportes electrónicos y el gaming, las empresas deben comunicar de manera efectiva las oportunidades y beneficios de trabajar en este sector. Además, se destacó la importancia de crear programas de mentoría y apoyo que ayuden a las mujeres a desarrollarse profesionalmente y a sentirse parte integral de la industria.

Las campañas de marketing y reclutamiento deben mostrar a las mujeres en roles diversos dentro de la industria, desde desarrolladoras y diseñadoras hasta líderes de equipos y jugadoras profesionales. Estas representaciones pueden ayudar a cambiar la percepción del sector como un espacio dominado por hombres y demostrar que hay lugar para las mujeres en todos los niveles. Los programas de mentoría, en particular, pueden ser una herramienta poderosa para apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional, ofreciéndoles orientación y apoyo de mujeres que ya han tenido éxito en la industria.

El I Coloquio de Organizaciones Relacionadas con el Sector de los Deportes Electrónicos en Canarias ha establecido un precedente significativo para el futuro del sector en la región. La activa participación de expertos y empresas ha demostrado un claro compromiso con el desarrollo de la industria y la creación de un entorno más inclusivo y equitativo para todos.

Este evento ha servido como una plataforma esencial para compartir conocimientos, experiencias y estrategias que impulsarán el crecimiento de los videojuegos y los esports en Canarias. Las conclusiones y propuestas surgidas durante el coloquio serán fundamentales para guiar las próximas acciones y estrategias del sector, con el objetivo de consolidar a Canarias como un referente en la industria de los deportes electrónicos.

La colaboración entre las distintas organizaciones y la implementación de las ideas discutidas en el coloquio serán clave para lograr estos objetivos. Los organizadores expresaron su gratitud a todos los participantes y subrayaron la importancia de mantener el impulso generado por este evento para seguir avanzando en la inclusión y el desarrollo del sector en Canarias.