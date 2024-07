En busca del gran Gatsby

El gran Gatsby

Hacía años que no tenía la sensación de ser un muchacho extraviado en el mundo y esto ocurrió el último viernes, hace una semana, en Grecia, cuando quedé presa del mar de Creta, en busca de antiguas sensaciones de felicidad o de olvido.

Hace décadas me perdí allí como un chiquillo y estuve meses, quizá un año, tratando de escribir una crónica general sobre la obra de Francis Scott Fitzgerald, que era como un fetiche de la literatura, y de la vida, desde que descubrí, en Creta, viviendo allí precisamente, su novela El gran Gatsby…

Su lectura me devolvió a una adolescencia torpe, como si me hubiera encontrado, de pronto, con otro que no era yo mismo pero que estaba poseído por todos los valores de Nick, el personaje de ese libro singular, extraordinario.

Como es imposible vivir de las ilusiones, o del aire, en aquel tiempo hube de buscar trabajo en un bar de los cientos que hay en Creta, me olvidé del mundo y de mis obligaciones, aunque de vez en cuando silbaba para reencontrarme con los míos, que vivieron durante algún tiempo la incertidumbre de una despedida sin retorno.

Les dije entonces que me había atrapado el aire veraniego, prematuro, de esta isla que parecía parte de mis sueños de niño y que allí iba a quedarme, como si fuera otra vez un renacido. Hubo desconcierto, claro, porque jamás, excepto en ese momento, faltaba yo de mi casa, de mi trabajo, de mis obligaciones, pues los que hemos nacido de cuna humilde no debemos dejar desamparados ni el trabajo ni la familia.

Siempre nos pueden necesitar, igual que nosotros podemos necesitarlos, y no es la bohemia, o el despiste, lo que hemos de cultivar para parecer despistados o importantes. Luego volví, con la cabeza gacha, pues el extranjero es un país difícil, y aunque vivo ahora en Londres, y desde aquí trabajo o he trabajado como si estuviera buscando otro agujero para regresar a lo que El gran Gatsby que amé en aquel tiempo, siento que jamás me fui de Utiaca.

Pobre de mí, allí sigo, allí siguen esperando mis llamadas, y jamás los dejo sin alguna noticia, sin una línea de mail o de celular o de recuerdo. Hace una semana ahora tuve un lapsus como aquel, pero más veloz, casi un extravío, y me olvidé del mundo entero, estando, y ya es coincidencia, otra vez en Creta, caminando como un niño entre las piedras brillantes de la playa, preguntándome, entonces, qué pasaría ahora en el país que habito de veras, Londres, Inglaterra, ¿quién ganará?, ¿pasará lo que en Francia, que los ultras se harán con un poco del mensaje actual de miseria que tiene la derecha ultra que ahora se quiere comer al mundo?

Viajé por esa ciudad llena del ruido extranjero y pensé siempre que era lunes, ese lunes sin descanso que temo en mi vida, y cuando me fui a dar cuenta tenía tres llamadas, una de Utiaca, mi casa, otra del diario al que me dirijo, y otra del único amigo que se corresponde conmigo y que cada semana me dice «qué mierda de artículo escribiste hoy».

Lo cierto es que así fue, me extravié, fui otra vez otro, y ahora pongo la mano, como en la escuela antiguamente, para que el director del periódico me dé un reglazo por haber faltado hace una semana al sagrado deber de cumplir con el periodismo, mi oficio.