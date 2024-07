Entre la nada y 400

400 pibes migrantes. Eso es lo que están dispuestas a asumir las comunidades autonómicas presididas por el Partido Popular. También aceptan estudiar cuidadosamente la reforma de la ley de Extranjería que han negociado los gobiernos de España y de Canarias, que inicialmente les desagrada. Un documento, por cierto, que hasta el más distraído tiene en su poder desde hace muchos días. Esto ha bastado para que Santiago Abascal convoque a los suyos con el objeto de decidir si abandonar los gobiernos que comparten con el PP. Sería una estupenda noticia que los ultras se largaran hasta la última dirección general aunque, naturalmente, después había que fumigarlo todo. Pero uno sospecha que no caerá esa breva. Abascal, asesorado por ese gnomuelo integrista y putinista llamado Jorge Buxadé, se lanzará a exigir condiciones si el PP no quiere que se enfade muchísimo. Anoche circulada algunas de estas condiciones. Por ejemplo, que los menores no sean «custodiados» dentro de los núcleos urbanos. Algún puto genio fascistoide debe estar ya imaginando un gulap en la Ribera del Duero, en el Valle del Jerte, en Los Monegros. Todo esto debería bastar para que esa necedad que circuló hace no mucho tiempo – que Vox es un partido de derecha radical, pero no una fuerza ultraderechista con fisonomía fascista bajo la máscara de ciertas cortesanías -- acabe su recorrido. Son 400 chicos y chicas, solo cuatrocientos, en comunidades cuya superficie suman decenas de miles de kilómetros cuadrados. Es la negativa -- en una situación de emergencia -- a pronunciarse siquiera sobre la reforma legal. Tampoco, que se sepa, las comunidades gestionadas por el PP han puesto encima de la mesa un cronograma para desviar a esos 400 niños y adolescentes escalonadamente. Igual que el pasado año: los treinta y cuatro (34) niños que se comprometió acoger el gobierno de Isabel Díaz Ayuso jamás salieron a la Península. Es la nada más ruin. La nada escondida tras un guarismo miserable. Uno sospecha que se trata de un nuevo paripé y que, en el mejor de los casos, esas 400 personas tardarán muchos meses en salir hacia otras comunidades. Esta gente se resiste como gato panza arriba a cualquier modelo de gobernanza que exija corresponsabilidad. No lo entienden. Creo que nadie entiende lo que está ocurriendo, lo que está a punto de ocurrir. La migración desde África se va a intensificar en los próximos meses y años. La de adultos y la de menores. No te puedes esconder detrás de tus competencias y tus murallas desdentadas, vieja Europa. Canarias no es solo la frontera sur de España. Es la frontera Sur de Europa. Mientras se celebraba la reunión de mastuerzos egoístas en Santa Cruz de Tenerife, el presidente Pedro Sánchez, en el cónclave de la OTAN, pedía más atención y más medios para luchar contra la peligrosa inestabilidad política y militar en el Sahel y en el Atlántico Sur. Es eso lo que nos jugamos y lo que nos están negando. Por supuesto solidaridad interterritorial. Pero también inteligencia política y prudencia para definir de una vez una política migratoria y un imprescindible modelo de gobernanza de la misma. Ayer lo escribí y algunos sonrieron. Canarias no se juega la angustiosa gestión de algunos miles de menores migrantes –y más de 2.000 están ya escolarizados: es un motivo para sentirse orgullosos como pueblo -- sino su propio futuro como comunidad, región o país – táchese lo que no proceda – en un espacio potencialmente muy peligroso, crónicamente inestable y lleno de riesgos y trampas políticas, militares y diplomáticas. Sin una política migratoria y un sistema cooperativo entre el Estado, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos corremos un riesgo enorme, desproporcionado, porque además vivimos del turismo, es decir, de unas condiciones sólidas de seguridad y confianza.

Esto de hoy no es una buena noticia. Es casi lo peor que podría ocurrir. A ver cómo se retrata cada quien el próximo día 23.

Suscríbete para seguir leyendo