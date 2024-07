¿Cultura intemporal?

Cartel Gestión Cultural de Bibliotecas

Suele darse una definición de la cultura como «lo que queda cuando se ha olvidado todo». De acuerdo con una acepción literal de la misma, cuando esté uno por la edad o por circunstancias médicas perdiendo la memoria, conservará su condición de persona culta. Yo siempre he visto asociado a la cultura algo tan fundamental como los conocimientos –ya sea por el bagaje popular de los dichos y los refranes, o por el más clasista de las citas– pero dependientes siempre de algo tan fundamental como la lectura. Me cuesta creer que tras la privación de la memoria, lo que constituye la entidad del ser humano, su particular y privadísimo patrimonio mental, pueda mantenerse incólume la condición de persona culta.

Si el sentido de la definición alude a un tipo de conducta, de saber estar, de comportamiento civilizado y educado, fruto de una educación, unas lecturas y unos conocimientos asimilados a lo largo de una vida, la cosa cambia. Estaríamos en tal caso frente a un tipo de actitud, se supone que serena y armoniosa, merced a haber transmutado en automático un comportamiento adquirido gracias a la cultura, milagrosamente metabolizado y convertido en algo positivo y permanente.

Sea como fuere, se habrán percatado que la citada definición no me convence.

Pero más pertinente e interesante me parece ver en qué ha cambiado el hecho cultural: si Erasmo de Rotterdam era una persona eminentemente culta, posiblemente la más culta de su época, al atesorar lo que entonces suponía la casi totalidad del conocimiento humano, ¿cual podría ser hoy el paradigma de la persona culta? Igual que por ejemplo la llamada Inteligencia Artificial es básicamente fiable en función de la calidad de la «memoria» de la que se nutren sus algoritmos, la calidad de nuestra información y formación condicionará nuestra faceta cultural. ¿Y cuál sería un índice razonable de los conocimientos asimilados al día de hoy, desde la A de ácaro hasta la Z de zalagarda, pasando por la N de nanotecnología? Difícil de dirimir, sin duda. Porque implícita a la calidad de nuestro aprendizaje cultural habrá que incluir un factor que hasta a la IA se le escapa, por lo menos de momento: la originalidad.

Y me permitirán un ejemplo que ilustra lo anterior. Tengo el privilegio de contar con la amistad de un personaje que ha ideado un revolucionario enfoque de la geología universal, que en su tesis doctoral ha bautizado como la «hidrotectónica», sucesora y parcialmente sustituta de la tradicional geología de placas tectónicas. Pues bien, quise encargarme de ver los requisitos de una de las grandes revistas científicas del ramo, Nature, para publicar en la misma. Pues aparte de tener que hacer un máster para dominar el galimatías de normas exigidas, había un capítulo de obligado cumplimiento que le dejaba a uno inerme: se trataba de aportar un mínimo de folios sobre la bibliografía del tema concreto. ¿En este caso cuántos? ¡Cero!

¿El pecado original del invento? Ser original.

Yo creo que tal vez debiéramos ceñirnos a la definición de cultura, en la primera acepción de la RAE: «Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico».

Y si me permiten una definición de ir por casa, habida cuenta de la dificultad de desarrollar hoy día un juicio crítico, simplemente con conocimientos adquiridos, permanentemente cambiantes e inabarcables, yo consideraría culta a «aquella persona capaz de cribar entre todo el conocimiento humano a su disposición, los elementos que le permitan formarse un juicio crítico».