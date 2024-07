Colección de joyas realizadas con ceniza y materiales naturales, engastadas en latón. / Cedida.

La ley que me esfuerzo en describir recibe muchas denominaciones en el lenguaje de la psicología, la pesada y erudita, aunque la de andar por casa prefiere las suyas. Es la ley de la sortija, por lo menos así la llamo yo, y no sin cierto orgullo. Comenzaré con alegría y cierto punto de desenfado, como a ella le hubiera gustado. Tras cada nuevo viaje del hijo, en sus ojos se adivinaba una tímida expectación. Por lo regular, le solía regalar a Alejandrina –por favor, nunca Alejandra– un objeto en particular: un bonito bastón con el que valerse o un sombrero con el que protegerse de los rayos solares. Todo eran halagos para su coquetería, pero reconozco que las joyas la encandilaban, rivalizando con el verde de la mirada y el blanco de su cabello. Como es de suponer, el que firma gustaba de agasajar a la madre que le dio la vida sin recato alguno.

Antes de que perdiera definitivamente la movilidad, y estando por Talavera de la Reina, mi hermano Óscar y un servidor quedamos prendados por un par de sortijas. Una de oro con incrustaciones de azul turquesa y la otra de plata con esmeraldas, que parecía combinar a la perfección con el color de sus ojos. Por supuesto, adquirimos los anillos y los entregamos complacientes a la destinataria. El más bonito, el que mejor le iba, enseguida lo puso en las manos de una sobrina nieta que había hecho ademán de gustarle la pieza. Así que miró la sortija de oro durante un largo instante, tras el cual pasó a formar parte indisociable de su identidad hasta la muerte.

A su fallecimiento, aquélla volvió al comprador original que la conserva como el bien más preciado. Siempre va conmigo allí donde esté y, aunque no se vea ni la luzca, porque, como ella, nadie sabrá hacerlo, sí que me dejo acompañar del anillo como si fuese un talismán. Entre las piedras de un intenso azul, intuyo la presencia, los ánimos para seguir adelante y el apoyo y la comprensión que sólo brinda una madre. Incluso en los peores momentos, la ley de la sortija se cumple. Me refugio en el poder que irradia el único objeto que me transmite el cariño de una infancia, la ternura de una eterna sonrisa y el perfume de la piel con el que estuvo en contacto. Hoy, diez años después de su partida, lo aprieto con más fuerza si cabe, como si la vida me fuera en ello.