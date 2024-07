El chirgo / La Provincia

El Léxico de Gran Canaria de Pancho Guerra define al chilgo «como miedo». Y continua: «también se aplica al chingo o chorro, especialmente al de la orina. La segunda acepción habrá nacido al calor de ese reflejo del pánico que consiste en mearse en los pantalones. Cuando el isleño está «chilgado de miedo si no se ha orinado por los pies abajo, está a punto. Suele oírse también «chirgo». En ambientes isleños se utilizó para referirse al estado de agitación derivada de situaciones de peligro. En la obra Natura y cultura de las islas Canarias, coordinada por el profesor de la Universidad de La laguna, Pedro Hernández, se define como «impresión causada por temor, sorpresa o miedo». Como tantas otras enfermedades «del alma» en la misma obra se ofrece como remedio «el santiguado». «Se me pusieron los pelos de punta», «casi me meo del susto», «me entró un chirgo» ...son algunas de las expresiones usadas para referirse a este tipo de emoción negativa que el Diccionario de Corominas define como «alteración que se toma de una cosa repentina». Lo que diferencia al miedo del susto es que, en este, se produce el factor sorpresa al tratarse de una respuesta que da el organismo ante un suceso inesperado o repentino. Sí una madre exclamaba «se me desaló el niño» o un adulto, con la pupila de los ojos dilatada, exclama «casi me desalo» se debe a un evento que produce un miedo repentino, incontrolado. En Neurofisiología se trata de un reflejo de alarma, mecanismo de defensa ante una voz estridente, golpe o acontecimiento inesperado que ocurre al lado de quien lo sufre. Curioso que sea, dar un susto, un consejo que se solía dar para quitar el hipo porque su origen responde a incidencias que ocurren en el entorno familiar.

La primera definición del miedo apareció a mediados del siglo XIX, como «estado de agitación, inquietud y zozobra de ánimo», según el Diccionario de la Real Academia. Como «una perturbación del ánimo por un mal que realmente amenaza o que se finge en la imaginación» aparece en el Diccionario de sentimientos de José Antonio Marina. Siendo el miedo una emoción que radica en los círculos neuronales del cerebro tiene sus correlatos psico-fisiológicos de la aceleración del ritmo cardíaco, palpitaciones o sofocos derivados del aumento de la adrenalina y segregación de cortisol ante un inminente peligro que produce estrés. La mayor parte de los miedos o temores no se corresponden con los posibles riesgos objetivos que la gente les atribuye. Un viejo proverbio indio dice que todos los miedos son inmotivados. Se puede afirmar que la mayoría son irracionales, aprendidos y de esta forma se transmiten, por ejemplo, en familia de padres a hijos.

Entre los isleños de cualquier isla y latitud se habla, desde tiempo inmemorial, de un miedo antropológico relacionado con historias y acontecimientos teñidos de drama o desventura. Se ha sentido miedo a la lluvia en demasía, a las tormentas que arruinan el grano, a ver la lagarta en los pies de millo tierno de las tierras cultivadas, a la langosta que venía de la «Tierra del moro», el pulgón en el tomate o las plataneras de la costa. Miedo de la familia del pescador que se va a buscar la vida y la de los suyos en pesca de altura, y el ancestral, a la misma mar «que siempre termina por llevarse lo que se le ha quitado». A las enfermedades, a que sea menester usar cuchilla y no se tenga con que pagar al cirujano. Miedo a la gente desconocida portadora de malas noticias o que se allegaban a las casas para nada bueno. El miedo que describe Cervantes en el Quijote incorporado a la taxonomía de las alturas. «Que a mí me ha acontecido muchas veces –relata la doncella ventera a Sancho Panza- soñar que caía de una torre abajo, y que nunca acababa de llegar al suelo…» Igual que el miedo a la noche que también aparece en el Quijote: «…Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar en unos árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido; de manera que, la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba». De paisajes de miedo de los que escribe Víctor Hugo en Los miserables que «de día el conjunto es feo; a la caída de la tarde era lúgubre, en la noche siniestro». Si bien parece que, entre nuestra gente, fue a menos, cuando la electricidad llegó a pueblos y barrios más alejados y se sustituyó por los faroles y linternas con las que se alumbraban caminos de tinieblas. El temor a las abejas o abejorros despistados que provocaba cierta aprensión en la gente de campo que, ante su zumbona presencia, pronunciaba un conjuro, para espantarlas: «si buenas las traigo malas las llevo y si malas las traigo buenas las llevo». Miedo al demonio fomentado por aquellos que lo culpan de desgracias personales o colectivas con el que conviven los niños desde que tienen uso de razón. A caer en el Purgatorio representado en el retablo de las Ánimas de las iglesias en el que pintaban a mujeres y hombres con medio cuerpo enterrado en fuego, las manos juntas implorando perdón a la Santísima Trinidad y la virgen María cuya permanencia culposa se podía aligerar cuanto mayor fuera el número de misas por sus almas o abrir las puertas a los ranchos de ánima que pedían, de casa en casa, con la imagen de una virgen, santo y obvio la talega o alcancía para las donaciones. Al infierno predicado por los curas en sermones dantescos, a la muerte y a los muertos, a los cementerios por encima de cuyos muros hay quien decía haber visto almas, en forma de fuegos, que venían a expiar sus pecados antes de salir del Purgatorio, sin saber que eran fuegos fatuos motivado por la combustión de animales o humanos en estado de putrefacción. Un sentimiento bien asentado en hombres, mujeres y niños desde los pueblos primitivos que tenían la creencia de que los muertos podían volver algún día y aparecer en los entornos donde vivieron en vida. Se temía que aparecieran en forma de fantasma, un aire, la caída de un objeto casero o una luz. Miedo a lo desconocido, al misterio.

El primer miedo, aparece en la familia, al extraño a los siete u ocho meses y, durante la infancia, se avivan otros con la advertencia de que «no eches por ese camino porque te muerde un perro grande» o «te lleva el hombre del saco» que se utilizaban para prevenir de posibles peligros y disuasión ante comportamientos inadecuados. El isleño participa del miedo planetario al aislamiento, a la soledad proclive a darse en pueblos alejados o barrios colmados de edificios donde no se siente la ayuda vecinal, el apoyo de los otros que, además refuerza el sistema inmunitario del organismo. Así se forja el miedo, definido en Psicología Cognitiva, como una sensación de desamparo o aprendizaje de indefensión. La misma que padece el canario actual ante los temores, infundados, provocados por el poder, los grandes medios mundiales de comunicación y las redes, interesados todos, en atemorizar a la población como elemento de control, obediencia bovina a mensajes apocalípticos del nuevo milenio.