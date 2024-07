Chisme / La Provincia

Tengo un grupo de WhatsApp con dos personas más llamado Chisme. Lo creamos para contarnos algo jugoso boca salivona esperando las gotitas de información, pero así se quedó para siempre y en muchas ocasiones me he sentido culpable por tener esa palabra sobre el chat flotando cada vez que me escribo con esas amigas. En realidad, en Chisme hacemos lo que se hace en la mayoría de grupos: nos mandamos fotos de perritos, quedamos para ir a ver una película, nos preguntamos qué tal y de vez en cuando, claro, pues cotilleamos un rato y nos acabamos mandando audios de dos minutos compartiendo impresiones sobre tal o cual cosa que me deja pensando: ¿esto está bien o no lo está?

Esa pregunta me ha perseguido un poco a lo largo de los años. Criticar con las amigas parece unir, pero muchas veces se convierte en un parche para el silencio. Cuanto menos tienes que hablar con alguien, más criticas, más mala te sientes y más sientes que se está creando un lazo estrecho que luego al irte a tu casa se te deshace como si estuviera anudado con los dos rejos de una de esas camisas satinadas incomodísimas. Por supuesto, esto a veces no es así. A veces el chisme sí que forma parte de un estar juntas en la vida y querer un poquito de ruindad o estar indignadas por algo o simplemente desahogarnos o buscar una narración que nos haga burbujear la barriga o compararnos con otra gente o a ver quién está peor. Me han perseguido, repito, estas preguntas durante años y años: ¿criticar es lo peor que puede hacerse o es una parte de la vida que, como todas las partes de la vida, contiene una complejidad práctica que hace que la necesitemos un poquito?

Complejidad práctica: por un lado, el critiqueo es, en un montón de ocasiones, un escudo perfecto para la crueldad. Ciertas cosas que no nos permitimos de pensamiento o de conducta sí que nos las permitimos en ese huequito de jijijaja: cuidado, cuidado con los discursos de odio (racistas, machistas, capacitistas, lgtbifóbicos, gordófobos…) que podemos soltar por la boca cuando la luz del lugar parece volver inocuas las palabras. Por el otro, ¿por qué estamos tan interesadas en las vidas de las otras, eh, acaso no tenemos otra cosa que hacer?

Bueno. Justo por ahí va la complejidad. A veces hallar un espacio de enfado y desahogo, de no chillar solo contra la almohada sino también junto a alguien, nos puede ayudar a ver con más claridad ciertas situaciones que nos arañan completitas, a envalentonarnos y valorarnos. A veces negarnos el espacio de la crítica amistosa y emocional implica desprotegernos ante los puntos ciegos que quizá podemos tener en algunos conflictos o en algunos procesos de opresión, a veces solamente significa perder una red de apoyo que también se sostiene con palabras, visiones compartidas, poner cuestiones en su sitio. Para mí la cosa aquí está en: ¿en qué momentos critico para entretenerme y en qué momento lo hago porque TENGO que hablar sobre eso, porque me resulta importante y viene a cuento? Oigan, ¿y no es curioso que siempre se nos acuse a las mujeres de criticonas y tal, que se nos censure siempre la conversación privada sobre lo que nos pasa, que se alinee esto perfectamente con esa idea de que las cosas de casa son de casa? ¿No es curioso pensar que quizá el critiqueo ha traído un espacio de resistencia para muchas? Una teorización. Una sororidad, en cierto modo.

Por otro lado, ¿no somos seres profundamente narrativos? Aquí ya no hablo sobre comentar, sino sobre enterarnos. ¿No aprendemos a través de escuchar historias? ¿No vivimos buscando ese saltar de las tripas porque wow, en serio esto pasó de esta manera? Fascinarnos un poquito con el chisme nos viene a mostrar, en el fondo, que somos animales comunicantes que quieren estímulo todo el rato y que quieren conocer del mundo más de lo que se puede conocer desde sus posiciones. Yo intento verlo así: más que como un acto de entrometimiento, como un acto de curiosidad. Verlo así me ayuda a practicarlo así. Supongo que ese es el consuelo que he encontrado para mi desaforamiento, para mi culpa, para mis ganas de ser mejor pero pfff… Lo que tengo claro es: la crueldad no la quiero, e intento extraerla incluso de los ámbitos más jugosos. Y la crueldad puede tener muchas formas. Las otras personas no son personajes de ficción colocados ahí delante de mis ojos para que yo los juzgue. A la vez, yo no soy un personaje de ficción colocada ante el juicio de las otras. Lo que se diga de una pertenece a la boca que lo echa. En el buen sentido y en el malo.