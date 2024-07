Universos paralelos

Creación artística de la gravedad clásica navegando por el universo cuántico, tal como propone la nueva teoría de Oppenheim. / Generador de imágenes de la IA de BING para T21/Prensa Ibérica, desarrollada con tecnología de DALL·E.

Imagina. Imagina por un momento. Durante una fracción de segundo pudiste verte libre de la fuerza de la gravedad y, por cosas del destino, en esa fracción de segundo fuiste consciente de la anomalía. Fue apenas nada pero lo notaste, lo sentiste, no te lo puedes negar. A pesar de todo lo sabes.

Y como estás jugando, total, pruebas a repetir la sensación. Intentas varias cosas, repites lo que recuerdas: el sitio, la ropa, el humor, la hora, la compañía… Vas probando a igualar las circunstancias de aquel instante. Y lo consigues: tienes la combinación. ¡Sabes librarte de la gravedad! Y te gusta. Es algo sólo tuyo, tu secreto. ¿Quién te iba a creer? Y desde entonces vuelves de vez en cuando a jugar a la ingravidez. Cada vez te cuesta menos y te entretienes más. Se te da bien. Y un buen día, en otra fracción de segundo a la que le vuelves a prestar atención, te ves acompañada. Alguien más flota de manera consciente. Comentan, comparten, aprenden.

Otros artículos de Nerea Rodríguez Padilla

Ahora sí puedes contarlo a los tuyos. Sabías que era verdad y hasta hay otro como tú. Y se lo explicas a tu pareja. Y él, incrédulo, se ríe de tu ocurrencia pensando que es una broma. Y te das cuenta de que no hay posibilidad de que esté contigo en esto. No puede entenderlo. No está listo.

Y así, jugando, sigues aprendiendo, sigues creciendo. En la ingravidez empiezas a retarte y a probar a ir más lejos. Te vas elevando más y vives tus avances y tus fracasos con quien está en esto contigo. Juntos entrenan y crean comunidad. Te presenta a un tercero: está verde pero flota también. La ingravidez se va convirtiendo en parte de ti y ocupa tu tiempo, tu cabeza y tu ánimo. Lo suficiente para que tu pareja te pregunte. Y claro, lo celebras y se lo enseñas con seguridad, confianza, alegría, pavoneándote. Exhibes tus mejores trucos. Y ves el terror en sus ojos. Aquí no te conoce. Sigue sin estar listo pero te ha visto flotar y no puede pasarlo por alto. Te acompaña a médicos, psicólogos y hasta a curanderos (que además de no estar listos quieren sacar tajada y proponen muchas sesiones debido a la gravedad del caso).

Pero no estás dispuesta a negociar ni encorsetar tu ingravidez. Has aprendido a dominarla y la disfrutas de manera irrenunciable. Él, que se da cuenta, como se prefiere contigo, lo tolera sin comprender. Tampoco tiene más opciones…

Y un buen día una idea revolucionaria te encumbra en tu reducida comunidad de elevados. Tienes una propuesta que supone un punto de no retorno. Necesitas discutirla antes de tratar de ponerla en práctica. Se la cuentas a los ingrávidos y todos llegan la misma conclusión que tú. Sería un punto de inflexión, un salto cualitativo. El que está verde se asusta. El otro está dispuesto a probarlo. Los hay que quieren medir y registrar. Estás eufórica. Luego analizarán el resultado para poderlo replicar si sale bien. O corregirlo si sale mal. Puede salir mal... Y llega el día, la prueba está preparada: dos condiciones idénticas para doblar las opciones y los datos. Cada uno preparado en un interior. Si todo sale bien, habrá cambiado todo. Y lo hacen. Y funciona. Y se elevan tanto que La Tierra se convierte en un punto diminuto en mitad de un Universo de posibilidades para muy muy pocos. Si él pudiera verlo… En ese momento, por primera vez, estás tan lejos que temes no ser capaz de encontrar motivos para estar de vuelta.

Te asustas tanto que te despiertas sobresaltada y su calor y su respiración pausada a tu lado te reconfortan y te alivian. Le pasas el brazo por la cintura, agradecida, con cuidado.

Él, por su parte, está soñando en la manera de hacerte entender el universo de posibilidades exclusivas que se le presenta ante los ojos cada vez que juega a profundizar en lo micro. Si tú pudieras verlo…