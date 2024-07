A la contra

Meloni Milei Trump Abascal Le Pen y Orban lideres ultraderecha

Querido amigo: Si el mundo se está escorando hacia las propuestas de los partidos de la derecha, no es porque, de repente, la gente se haya vuelto más conservadora, Gregorio, es que votan en contra de lo que hay porque es la única opción que les queda cuando no están de acuerdo con lo que tienen, que es lo mismo que está pasando en la Argentina de Javier Milei.

Se podría pensar que, precisamente, están votando a favor de los culpables; a un neoliberalismo inmisericorde. Pero no, están votando en contra de los gobiernos que lo permiten.

Los más jóvenes no pueden aceptar que el futuro ya no exista y que todo se limite al ya y al ahora. Y es que no se puede pensar en el futuro si lo que se está poniendo en duda es la continuidad de nuestra propia existencia.

Estamos saqueando nuestros recursos naturales como el agua y los alimentos, contaminamos el aire, se organizan guerras por todas partes para vender armas y luego intentan vendernos escudos para defendernos de las armas que ellos mismos han vendido a nuestros enemigos.

El mundo de hoy se parece mucho a aquella sección del DDT que se llamaba Diálogo para besugos; unos textos breves que reproducían un diálogo sin sentido cuando en el año 1953 el dibujante Conti invitó al guionista radiofónico Armando Matías Guiu a trabajar como redactor de la Editorial Bruguera, momento a partir del cual se hizo cargo de esta sección.

Se trataba de un disparate surrealista en el que da la impresión de que nadie se entiende, pero que, en este caso, cada cual intenta confundir a los demás con el propósito de conseguir asegurar sus propios intereses.

Todo el mundo sabe, por ejemplo, cómo acabar con las guerras o con el hambre, pero eso supondría la ruina de las fábricas de armamento y de las multinacionales de la alimentación.

La discusión con la administración se convierte entonces en un diálogo para besugos, y si preguntas cuál es la razón de que el precio de la gasolina sea tan alto cuando han encontrado inmensas bolsas de petróleo que, como se supone, están haciendo bajar el precio del crudo, responden que estamos en un mercado libre de empresas privadas y que no hay ninguna razón para obligarles a que pongan el precio que consideren oportuno.

O si se te ocurre preguntar por qué el precio de los productos del campo se ha disparado cuando los agricultores se están manifestando en la calle porque con lo que les pagan por las verduras y las frutas no cubren ni siquiera los precios de producción, te contestan que estamos en una democracia, y que todo el mundo puede manifestarse cuando y donde crea conveniente…

Por eso tenemos que ir a la contra, Gregorio, para romper con lo que nos están haciendo tragar, y porque es una situación imposible de empeorar.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.