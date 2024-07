La opción Hilbilly

Desde hace años circula un debate absurdo en los que las nuevas izquierdas se empecinan en afirmar que la meritocracia es una estúpida y perniciosa engañifa y que cualquier prosperidad familiar descansa sobre una trampa, una mentira, una villanía. Nadie, jamás, ha ascendido socialmente por su esfuerzo. Estas sandeces ideológicas siempre me han dejado atónito. Todas las personas de más de cincuenta años son testigos directos de la ampliación de las clases medias y, muy probablemente, perteneció a una familia, como la mía, cuyos padres y abuelos se rompieron el lomo para ascender socialmente. Y lo consiguieron. Es una obviedad objetivamente observable y medible y si te niegas a ella estás actuando como un fanático y corres un riesgo elevado de no entender nada. ¿Qué significaba ascender socialmente? Pues no tener otra cosa que tus mañanas, tus manos y tus espaldas, tu determinación y tu coraje para que nunca más comieras poco y mal, para tener una vivienda en propiedad, para levantar tu propio negocio, para disponer de un descanso en el curro y, más adelante, disfrutar de vacaciones, para brindar protección a tus mayores y educación a tus hijos, que podrían alcanzar la universidad y obtener un título superior como instrumento en la lucha por la vida. No es nada extraordinario. Es lo que vivimos todos más o menos –los matices sin duda importan -- hasta la gran crisis de 2008: la crisis que –todavía no le entendemos –cambio todo y para siempre Ahora el ascensor social está seriamente averiado y funciona poco y mal. También es cierto que muchos sostienen -- en este momento -- que lo de subir a través de un sacrificio de lustros o décadas debe ocurrir en un par de años y que un esfuerzo minúsculo merece un palanquín hasta las estrellas. El rechazo cargado de desprecio hacia la meritocracia, hacia el esfuerzo y el sacrificio, se alimenta vivamente del resentimiento como motor moral y sentimental. El sacrificio es individualización y el individuo que no maldice el trabajo, sino que lo aprecia como método de mejorar su vida y parte de su propia personalidad no son valores que las izquierdas, en general, aprecien particularmente. Cuenta más explicar los fracasos que respetar y aprender de los éxitos.

Donald Trump anunció ayer su compañero de candidatura: James David Vance. El senador J.D. Vance es conocido por su libro de memorias Hilbilly. Una elegía rural (2016) que me impactó como a millones de personas. Es durísimo y está escrito con lacónica belleza. El campo del centro de Ohio: una zona entre pobre y miserable, que a veces parece devastada tras una guerra, donde se vive de chapuzas y de mezquinas ayudas el Estado y del Gobierno federal, con tasas de borrachos, criminales y familias disfuncionales aterradora. Retrata este país sin piedad y con un dolor áspero y contenido. A Vance lo criaron sus abuelos. Huyó, claro. Se metió en las Fuerzas Armadas, combatió, eso le permitió luego estudiar Historia y Derecho, desembarcó en un bufete, se metió en el negocio de fondos de inversión. Después de criticar a Trump en 2016 («quiere ser Hitler en Estados Unidos») ahora es un trumpista fervoroso y uno de sus senadores más serviciales. Por supuesto contribuirá a ganar Ohio otra vez y todo el llamado Cinturón del Óxido. Porque lo conoce. Ha salido de sus entrañas. Calibra perfectamente el odio que se respira entre los que no han podido escapar como él: más bien pocos. No quieren paparruchadas democráticas. Quieren empleo, respeto, pasta, dignidad, la bandera al viento, Quieren que vuelvan los viejos tiempos donde un hombre con su tierra y su tractor era el soberano de su familia y su parcela. Quieren que el Gobierno federal se vaya el diablo hoy mejor que mañana. Como ocurrió en 2016, resulta imprescindible leer Hilbilly para saber lo que ha ocurrido entre los blancos pobres en el último cuarto de siglo. Y tal vez para avizorar una parte sustancial de lo que va a ocurrir.

Suscríbete para seguir leyendo