Este ruido insoportable

Pedro Sánchez presentará hoy en el Congreso de los Diputados su paquetón de medidas legislativas y administrativas para desmontar la máquina del fango y reducir los bulos a la nada. En toda sociedad democrática se hace mal periodismo, se practica el matonismo desinformativo, se diseñan y ejecutan campañas e descrédito, se mienten y se ridiculiza, y no tiemblan los cimientos institucionales y políticos. Y precisamente por eso: porque es una sociedad democrática. Los excesos –los delitos en que puedan incurrir esas actividades – se dirimen en los juzgados. «No hay que confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación», dijo el presidente del Gobierno en una entrevista reciente. ¿Sabe algo? Nadie lo confunde. Y por eso el delito de calumnias e injurias ha estado presente en el ordenamiento jurídico español. La calumnia --imputar un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad -- se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. ¿Sánchez va a endurecer el código penal? ¿Te meterá cinco años en el trullo por calumniar a alguien, no sé, a un socialista ejemplar, por poner como ejemplo? Los de Sumar han asegurado, como contribución propia, que las publicaciones que «no cumplan con el código deontológico» no podrán acceder a subvenciones públicas. ¿A qué código deontológico se refieren los yolandistas? ¿Creerá esta buena gente que todos los medios de comunicación, las asociaciones de prensa, los colegios profesionales y los comités de empresa veneran un único código deontológico que se guarda junto al metro de platino iridiado en un museo de París? ¿Y quién interpreta el código? ¿Eternamente Yolanda? ¿Un director general? ¿La dirección federal de Sumar?

El propio Sánchez confunde dos derechos: el derecho de expresión y el derecho a la libertad de información. Y lo hace, claro está, deliberadamente. También se ha quejado ese pobre hombre de que uno pone una denuncia ante una difamación y la sentencia puede tardar cinco años. Al parecer también ignora que es lo que ocurre siempre en todos los ámbitos judiciales. Procesos penales, civiles o administrativos que se eternizan y sentencias que tardan años en llegar. Con una administración de justicia que es un asco cabría pensar que el Gobierno tendría otras prioridades. Pero no. Lo que le interesa es limitar la libertad de los medios bajo la amenaza de multiplicar las acciones judiciales tanto a empresas como a periodistas concretos, cuyos nombres y apellidos ya han pronunciado en la tribuna del Congreso, y bloqueando cualquier apoyo económico público a los malvados, porque se presupone que solo los malvados reciben apoyo público. Les apuesto a ustedes que ni El País ni El Plural van a ser acusados de incumplir ningún código deontológico. Lo realmente asombroso es que el Gobierno crea que entre sus funciones, en un Estado democrático, está la gestión de la verdad. La verdad es un bien común que deben proteger las leyes y la sociedad civil organizada, no ningún Gobierno. Entre otras razones porque uno de los agentes de los que debe defenderse la verdad es, precisamente, el Gobierno. Todo gobierno.

Lo que está ocurriendo en este país en los últimos cinco años, pero muy especialmente desde las últimas elecciones generales, es asombrosamente grave. Basta recordar cómo se ha transformado el Tribunal Constitucional en un tribunal de casación, pulverizando un trabajo judicial de décadas, o se negocia con el Govern y ERC un cupo catalán que implosionará el sistema de financiación autonómica o se estigmatiza a la velocidad del rayo a un futbolista de la selección nacional de fútbol que no sonrió al presidente Sánchez al estrecharle la mano o se achaca al PP la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, cuando la gestión de las fronteras y la entrada y salida de extranjeros es competencia exclusiva del Gobierno central, que ocupa el PSOE desde 2018. Es insoportable este ruido incesante, esta furia farsante, este fingimiento ignominioso, esta inequívoca voluntad de construir un régimen por encima de la Constitución.

