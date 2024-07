Si te mueres es porque quieres

Hasta el momento la degeneración macular seca no tiene tratamiento.

Me abordó el otro día mi buen amigo M.V., con talante indignado y actitud beligerante para informarme con pelos y señales de la reciente visita a su oftalmólogo.

Su oculista acababa de dictar sentencia de un futuro muy incierto para la vista de mi amigo, al haberle detectado la llamada Degeneración de Mácula debida a la Edad, la DEMAE, tan temida por su carácter incurable e irreversible.

Tras dejarle desahogarse sobre tan funesta noticia, y especialmente sobre sus quejas sobre lo injustificable que en una época en que se mandaban astronautas a la luna no hubieran sido capaces de atajar una simple degradación de la retina, me vi obligado no sólo a consolarle, sino a poner algunos puntos sobre las íes.

«Mira, querido M., nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo te he visto padecer más enfermedades de las que suelen aquejar al común de los mortales. Cuando de joven tuviste tuberculosis, aparecieron providencialmente los antibióticos, que te salvaron la vida y te devolvieron la salud. Años más tarde te detectaron no un cáncer, sino dos. Y ambos se te curaron gracias a los remedios que parecían estar acechando tu enfermedad para irrumpir en sociedad. E incluso cuando te falló la vista, te pudieron operar de cataratas, con las últimas técnicas con láser que te devolvieron unos ojos nuevos. Date pues por satisfecho de ser un feliz superviviente y con tus cinco sentidos hasta ahora perfectamente viables.»

Aquí, como suele ser normal con las discusiones que tengo con mi amigo, entablamos animada controversia, primero sobre el asunto particular del estado de la investigación sobre la DEMAE. Y posteriormente sobre el enfoque general de los tratamientos que iban apareciendo, y que no sólo hacían recular la longevidad de los humanos, sino que contribuían a que dicha mejora mereciera la pena, al ir mejorando día a día su calidad de vida.

Y ya puestos, llegamos irremediablemente a las conclusiones últimas de dicha situación. Porque la longevidad había de prorrogarse y con la irremediable lógica, sin límite al desarrollo de la medicina, con corazones artificiales reemplazables, renovación de las células con técnicas ya iniciadas de células madre reimplantadas, articulaciones mecánicas cada vez más sofisticadas y colaboradoras con los tejidos naturales.

Y ya lanzados nos apuntamos ambos a dicha irreversible tendencia, asignándonos por supuesto un asiento de primera fila a la hora de beneficiarnos de todos estos adelantos, hasta el punto de asumir el envejecimiento como una enfermedad más, eso sí y de momento, con un pronóstico letal.

Lo malo es que este entusiasmo al final terminara en resaca. Pues si actualmente la longevidad de los recién nacidos debe andar por los ciento y pico años, no parece probable que a nuestra edad los adelantos de la ciencia nos cojan a tiempo para apuntarnos a la inmortalidad.

Y tampoco es muy verosímil que los recursos de la seguridad social universal puedan disponer nunca de los medios necesarios para atender a los potenciales pacientes, que por cierto al día de hoy suman ya cerca de ocho mil millones de candidatos.