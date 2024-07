La colonialidad del poder

Cada vez que un presidente del Gobierno canario habla de colonia a las retóricas españolas y españolistas se les erizan los pelos. Pasó con Manuel Hermoso, Adán Martín, Román Rodríguez y con Paulino Rivero, y ha ocurrido ahora con Fernando Clavijo a propósito de los menores migrantes no acompañados. Clavijo ha declarado que situaciones como las que está viviendo Canarias, tutelando y acogiendo a casi 6.000 menores migrantes ante la muy negligente indiferencia del Estado, les lleva a percibir que las Islas reciben desde Madrid un trato colonial. Inmediatamente saltó como un resorte Sebastián Franquis, el portavoz parlamentario del PSOE, quien proclamó, en una de sus habituales cuchufletas, que quien tiene una actitud colonial es el PP y ya se verá si la corrige al votar la reforma de la ley de Extranjería antes de fin de mes.

Habrá que repetirlo hasta que las ranas críen pelo o los cráneos de algunos dirigentes socialistas críen neuronas. La responsabilidad de que casi 6.000 menores migrantes se hacinen en Canarias es del Gobierno central, es decir, del PSOE, porque el PSOE gobierna este país desde 2018. Las competencias en materia de emigración, extranjería y gestión de fronteras corresponden exclusivamente al Estado. Por eso mismo se ha negociado entre los dos gabinetes –el central y el autonómico– una modificación de la ley de Extranjería en virtud de la cual, y bajo ciertas condiciones, el Gobierno central puede desviar menores sin acompañantes a otras comunidades autonómicas. Sigamos insistiendo: no fue el Gobierno español el que responsablemente abrió conversaciones con el Gobierno canario sobre este asunto. Fue la insistente presión del Gobierno canario la que llevó a asumir lo delicado de la situación por el Gobierno central y a abrir unas negociaciones que llevaron meses. Ya basta de pitorreo. Es ya vergonzoso e intolerable este choteo con los ciudadanos canarios. La actitud de la dirección nacional del PP y de sus barones territoriales puede ser criticable, insuficiente, mezquina, equivocada. Pero el núcleo de la responsabilidad política corresponde a Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE y ahora se indignan mucho y responsabilizan a un partido en la oposición hace ya seis años.

Tal vez no se trate de colonialismo, no, pero sí de cierta forma de colonialidad del poder la que caracteriza las relaciones entre los gobiernos centrales y el gobierno canario. Los estudios culturales distinguen perfectamente entre ambos ámbitos. El colonialismo es un grupo de instrumentos para la ocupación militar y el control político y económico de un territorio. La colonialidad, en cambio, consiste en ocupar y terminar definiendo el imaginario de una comunidad, en particular en sus relaciones con el exterior. El imaginario político, por ejemplo. Casi medio siglo después de aprobada la Constitución y tras un régimen autonómico que se remonta a 1983 algo tan elemental como no incluir los ingresos obtenidos a través del REF en el cómputo de la financiación estatal que recibe Canarias no está garantizado. Otro ejemplo no tan menor: es imposible que las competencias plenas en materia de gestión de costas se traspasen a Canarias, hasta el punto de que la comunidad autónoma ha debido llevarlas al Tribunal Constitucional. La colonialidad del poder mesetario se impone en la insistencia de una relación jerárquica estructural que llega a obviar mandatos estatutarios sin ningún problema y que los canarios – incluso las élites isleñas– interiorizan y admiten pasivamente. La gestión de los flujos migratorios de origen africano y su impacto en Canarias es otro ejemplo –al menos hipotético– de esta colonialidad tranquilamente descarada, ejercida una y otra vez y solo suspendida –parcial y coyunturalmente– si el gobernante de turno necesita votos del nacionalismo canario en las Cortes.

Suscríbete para seguir leyendo