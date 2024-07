Acoso escolar. / Pexels

Empezaré por el final. Es más práctico en dirección a entender el mensaje. Alguna vez Chesterton escribió que obedecer a una moral o profesar una religión es «frecuentemente una renunciación». Por mi parte, agrego que la buena acción no siempre viene acompañada de la justa recompensa. Entre ambos extremos, se mueve la conciencia. Hechas las presentaciones, paso a narrar el conflicto que dio origen a la extraña combinación de la moral social y la ética personal, a la disputa entre la colectividad y la conciencia individual.

En aquellos años, todavía vestía de uniforme como era preceptivo en el colegio al que acudía. Como se sabe, la vestimenta puede ayudar a conseguir la ansiada igualdad de trato, a no distinguir entre unos y otros, aunque, en ocasiones, dificulte la identidad dentro del grupo. Ella no quería verse como un ser diferente, ni tampoco lo pretendía. En el buen sentido de la expresión, era una más. Sonreía cuando el resto lo hacía y callaba si así lo requerían las circunstancias. Pero, sin saberlo, estaba en posesión de algo especial, de un pequeño secreto que a muchos nos acompaña. Sólo faltaba que saliera a la luz.

En apenas un instante, comprendió la complejidad del mundo y tomó una decisión. Durante varias semanas, tal vez un par de meses, fue testigo del abuso continuado de unas compañeras hacia un tercero, recién llegado al centro. Como cualquier chica de su edad, tenía preocupaciones relacionadas con la búsqueda de los celebrados likes en las redes sociales y los usos de las modas en el vestir. Me confesó que nunca había hablado en persona con el chico acosado y que lo conocía a través de la caricatura que de él se hacía en las plataformas que compartían… Ni ella misma supo explicar lo que ocurrió aquel día. Se dirigió con paso firme a la Jefatura de Estudios y puso en conocimiento del responsable la situación.

Hoy desarrollamos en clase lo qué es la conciencia y, como era de esperar, a mis preguntas, todos responden que, si lo vieran, lo denunciarían. Nadie se priva de su particular cuota de heroísmo en el freno del acoso escolar. Aunque lo intentan, no logran convencerme y los pongo a prueba. Una sola persona responde que lo hizo de veras y, lo mejor, que lo volvería a hacer por alto que haya sido el precio a pagar. Primero, en confidencia, y luego en público, relata el calvario sufrido, no muy distinto al de la víctima principal. Mientras habla no hay signo aparente de arrepentimiento, pero el pesar de sus palabras, cual pasos hacia el Gólgota, atestiguan el coraje de arrostrar una dura responsabilidad. En un momento luminoso, aquella niña dio con la clave para interpretar el concepto de conciencia y lo que arrastra consigo.

Le di el premio que se merecía, el único a mi alcance. Alcé la voz para congraciarme por la valentía, el arrojo y la generosidad de un acto que la engrandecía como ser humano. Afortunadamente, somos sujetos de derechos, pero pocos llegan a entender que también generan obligaciones hacia uno mismo y hacia los demás. Ella lo comprendió a una edad que resultaba chocante. Si alguna vez se pudiera ver el rostro de la esperanza no sería muy diferente al suyo.