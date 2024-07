Hace poco, me sorprendió una valla donde había una gran pintada del Mpaiac y, casualmente, revisando unos viejos papeles me he encontrado, también recientemente, con una felicitación de Antonio Cubillo, que fue compañero y amigo de mi esposo en los años de La Laguna donde formaban un grupo de felices jóvenes que se autollamaban «Los alegres compadres».

Las últimas veces que lo saludamos caminaba apoyado en dos muletas, resultado del atentado que sufrió cuando residía en Argelia, del que salió milagrosamente con vida, y que se supone fue ordenado por el gobierno español.

En vista del poco caso que hacen en Madrid a todo lo canario, se me ocurre pensar si no haría falta que en las Islas surgiese otro Cubillo que, de manera pacífica, reivindicara la independencia de Canarias de una España que nos tiene en tan poca consideración.

Este jueves mismo leíamos en LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas cómo nuestro presidente Clavijo se lamenta del desinterés del Gobierno de España por los temas que preocupan en el Archipiélago, como la distribución de los menores inmigrantes y otros más, tratándonos como si fuéramos una colonia, residuo del Imperio español…

Y aquí lo dejo todo para la reflexión…