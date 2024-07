El término fat talk hace referencia a lo que podríamos llamar una cháchara sobre la gordura, una conversación revoloteante que se nos sale por la boca casi sin que nos demos cuenta. Fat talk son esas afirmaciones que, la mayoría de veces sin querer, hacemos sobre nuestros propios cuerpos: tía estoy gordísima qué dices si estás súper guapa. O terminar de comer y darse unas palmadas en la barriga para señalar, con culpa, que se ha comido demasiado. O subir a Instagram la foto de la mesa llena de platos ante la que van a pasar un rato precioso y escribir: quedada de gordisss. En general, mensajes autodenigrantes que, aunque no nos demos cuenta de ello, tienen una función muy concreta: si ansiosamente grito que me estoy convirtiendo en algo y lo sé, significa que estoy a tiempo de no serlo. Que lo estoy manejando. Que no me «dejo ir» como esas otras gordas de verdad, porque si me autoseñalo en peligro de ser algo significa que ese algo existe y es malo.

Es complicado explicarle a alguien que el fat talk es gordofobia, y lo es porque parece que no podemos ser nuestras propias opresoras, que no podemos ser boquitas que reproducen unos discursos aprendidos que forman parte de un sistema de opresión. Parece. Se supone que quejarse del cuerpo de una no afecta a nadie más, pues el gordoodio en realidad es abordar a la otra y caerle encima. Además, el fat talk no nace de la nada: si lo ejercemos, es porque nosotras también hemos sufrido violencia estética y la violencia moldea cómo nos miramos o cómo sabemos que podríamos librarnos de más violencia. Es un bucle infinito. Nos da miedo engordar por el prejuicio, y el prejuicio hacia nosotras mismas es tan difícil de erradicar porque siempre queremos vivir lo más tranquilas y aceptadas posible. Por eso, y no sé si esto les sonará, yo creo que es parte de muchos procesos de deconstrucción de la gordofobia interiorizada, a veces nos esforzamos por reeducar la mirada sobre los cuerpos ajenos pero no sobre el propio.

Los cuerpos gordos se leen como cuerpos en transición. Las personas gordas nos pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas postergando cosas que creemos que solo podría hacer nuestra versión delgada. Nos pasamos la vida ignorándonos un poquito, como si conocernos a nosotras mismas fuera inútil porque estamos destinadas a ser otras y no nos interesa aquello que nos cruza cuando no lo hemos logrado. El fat talk, como decía, es mostrar ansiosamente a las otras que estamos en esa transición y, por lo tanto, si nos ven algo malo no tienen que tenérnoslo en cuenta. Es declararse, también, aliada del sistema que construye la mirada de la otra, como si esa mirada fuera una característica natural del ojo o como si simplemente le susurráramos: sí, tienes razón y yo estoy de acuerdo, y si estoy de acuerdo no puedo estar perdida, y si no estoy perdida pues no soy. Eso. Una gorda de verdad.

¿Es esa una buena forma de lidiar con un orden simbólico, un sistema de opresión, que nos hace sufrir tantísimo? Yo creo que no. Para mí, la forma de lidiar con ese sistema es justo la contraria: convencerme de, aprender, que no estoy en transición, que mi cuerpo está terminado todos los días que me levanto de la cama y no necesito ser otra persona para caber en este mundo. Que si no quepo, si algo me queda pequeño, no es culpa de mi carnita acalorada fría engrifada suave, sino de esa mirada antinatural de la que no tengo que ser cómplice. Que la historia de un cuerpo jamás es la historia de los cuerpos en general, y tenemos derecho a habitar la diferencia e incluso disfrutarla. Disfrutar de nuestra concreción y nuestra identidad. De nosotras mismas.

Esto no es tan fácil, claro, porque llegar a poder regirse por esta idea implica haber tenido la oportunidad de acceder a mucha información a la que cuesta acceder. No se habla sobre antigordofobia. No se habla sobre personas gordas que disfrutan de su particularidad. No se habla sobre personajes gordos complejos a los que les pasen cosas que no tienen solo que ver con ser gordas pero que lidian con ese viaje de aprender a ser gordas en paz. Por eso, creo, es tan importante que quienes podemos ejerzamos una representación responsable: verse, comprenderse, tener referencias sanas que nos abran la posibilidad de explorar quiénes queremos ser, hace mejores las vidas. No solo las hace mejores, sino que, en muchos casos, las hace vivibles. El fat talk no es solo un deshacerse en palabras para ver si nos consuelan, no es solo un declarar que cambiaremos: es condenarnos a no vivir por ahora, y «por ahora» es para siempre.

