La regeneración democrática

Regeneración democrática? Como sé que el presidente del Gobierno español no se pierde una columna de un servidor puedo acercar a Pedro Sánchez varias propuestas. Empecemos por la limitación de mandatos, por ejemplo. Ningún ciudadano o ciudadana podrá permanecer más de ocho años como jefe del Ejecutivo. Lo mismo en los gobiernos autónomos o cabildos. Nadie podrá ser diputado o senador más de doce años de manera continua o discontinua y lo mismo ocurrirá con alcaldes o alcaldesas de ciudades de más de 50.000 habitantes. Por cierto, quedan suprimidas las diputaciones provinciales –que solo sirven como cerdas ciegas amamantando a políticos– y los municipios de menos de 20.000 habitantes, que serán subsumidos en otros mayores.

Un proceso de regeneración democrática debe asumir como objetivo estratégico –aquí soy invariablemente pesado – la reforma de las administraciones públicas. Porque no funcionan bien y, por tanto, no garantizan ni el bien común ni la eficacia y eficiencia en la gestión solvente de los intereses generales. Medidas elementales: la descolonización partidista de las administraciones públicas y el fortalecimiento normativo de su independencia frente a los gobiernos; un nuevo diseño de los procesos de selección del personal funcionario; la creación de una agencia de alta dirección pública. Ni los directores generales, ni el presidente de Correos ni los presidentes de las Autoridades Portuarias (verbigracia) deberían ser designados por los partidos. Según el profesor Fernández-Villaverde, al que sigo en algunas de esas recomendaciones, solo el 65% de los puestos de gestión en la administración general del Estado y un cortísimo 35% delas administraciones regionales y locales «están cubiertas con criterios objetivos de mérito y capacidad». Por cierto: un juez o un fiscal pueden, por supuesto, dejar la toga y convertirse en diputados, ministro o secretarios de Estado, pero deberían tener cerrado el camino de vuelta. Sobre la asombrosa ingeniería reglamentaria que ha permitido a un Mariano Rajoy jugar con su plaza de registrador de la propiedad – cediéndola a un compañero a cambio de un estipendio –para después de cuarenta años de ejercicio político volver a ocuparla muy lucrativamente –mediando un traslado casi automático a Madrid– mejor no hablar.

Por supuesto que quedan muchísimas más reformas imprescindibles para llevar a cabo una regeneración democrática y que, simultáneamente, puedan rearticular un Estado más profesionalizado, más eficaz, más coherente, más honesto, al mismo tiempo menos intrusivo y más abierto a la sociedad civil. Establecer un límite a la financiación de los partidos políticos. Complementar y transparentar todos los ingresos de los responsables políticos (por ejemplo, cuanto ha gastado en almuerzos y cenas en los últimos cuatro años un presidente del Parlamento, un ministro, un alcalde o un presidente de Cabildo). Modificar sustancialmente el modelo de gobernanza de las universidades españolas. Despartidizar con determinación y ferocidad los órganos de gobierno y gestión de la judicatura eligiendo como principal sistema de selección la insaculación, aumentar el número de jueces y fiscales, flexibilizar y acortar los trámites procesales. Y después algunas cositas menores: una ley orgánica para regular todos los aspectos de la Jefatura del Estado y un estatuto breve y preciso dedicado a las parejas de presidentes del gobierno y los ministros. Eso le hubiera venido muy bien, presidente. En fin: lo antedicho es poner en marcha una compleja y delicada regeneración democrática que exige amplios consensos parlamentarios. En cambio lo suyo, presidente, solo es un subproducto de la irritación que le produce la crítica periodística de las inauditas y prepotentes torpezas de su esposa, que muy probablemente no delinquió, pero que se comportó abusiva y hasta inmoralmente dentro y fuera de La Moncloa.

