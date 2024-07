Canarias de nuevo ante su encrucijada por la sostenibilidad

Sostenibilidad. Día Mundial del Reciclaje / La Provincia

El éxito de asistencia que tuvieron las manifestaciones convocadas en todas las islas y en algunos puntos de la Península bajo el lema «Canarias tiene un límite» hace un par de meses ha mantenido el interés público con otras intervenciones que han estado mostrado un profundo conflicto de convivencia en la sociedad, que se ha ido centrando en la sostenibilidad y en el turismo. De pronto, parece como que se ha encontrado en el motor económico de Canarias, que es la industria turística, al responsable principal de una crisis que amenaza llevar a los canarios por el camino de la emigración, como, muchas veces, se tuvo que hacer en el pasado.

No hay que entrar en profundidades metafísicas sobre si la historia se repite o si alumbra brillantes decisiones para entender que cuando se trata de territorios reducidos y contados recursos propios, como son las Islas Canarias, es inevitable aceptar que se pueden repetir una y otra vez, capítulos dramáticos de su historia como la salida intensiva de jóvenes en busca de futuro. Parece una rutina que deben cumplir cada dos o tres generaciones, para desinflar la burbuja del crecimiento rápido y descompensado inducida en la época de bonanza, al margen de que el fenómeno actual de la inmigración, no ayudará precisamente a su absorción.

La primera lectura del maremágnum de reclamaciones esgrimidas permite simplificar en dos escenarios el carácter y la solución de los problemas. Por una parte, los relacionados con el derecho consustancial por disponer un techo donde cobijarse y, por otra, el interés esencial por conocer otros pueblos y otras tierras en una sociedad que se reconoce civilizada. Es decir, a un lado, la población residente que reclama derechos asociados a la disponibilidad de viviendas y al otro, la población flotante, que mueve la industria del turismo de masas.

Respecto al primero, no se descubre nada, si se afirma que los problemas de la vivienda son diversos, entre los que cabe señalar las ocupaciones irregulares, el elevado número de casas vacías, el desequilibrio en la demanda de vivienda o la aparente falta de regulación de las viviendas vacacionales. Todos, sin embargo, en un estricto marco de decisiones políticas que deben asumir los gobiernos de las administraciones locales en sintonía con la autonómica, trabajando de manera mancomunada en soluciones que nunca deberían ser políticas, sino paradójica y rigurosamente técnicas. No hay excusas, solo obligaciones para abordarlo como emergencia habitacional y, aunque resulte discordante, sin intervenciones precipitadas que desordenen el suelo y el paisaje. No se debe borrar de la memoria el pasado reciente, cuando se empleó un urbanismo desaforado y precario, para atender el traslado masivo de la población rural, se cometió la aberración medioambiental del barranco de Guiniguada o se sacrificó en exceso la costa desde las Alcaravaneras al Teatro Pérez Galdós.

Pero es lo segundo, referido al turismo, la que presenta condiciones de mayor contenido y trascendencia socioeconómica por su vinculación directa con la sostenibilidad de unas islas limitadas en espacio y recursos. Sin cuestionar el liderazgo de la industria turística y su continuidad, ha llegado el momento de utilizar parte de su valor agregado en reducir carga medioambiental. Ambos roles, reinversión y sostenibilidad, son complementarios, si se asume el compromiso público-privado para que ambos ganen en la explotación de un servicio público proveedor de bienestar de vida y de salud a la sociedad que, estable o circunstancialmente, resida en las islas. Residentes y turistas tienen la obligación de entenderse.

La sostenibilidad de la industria turística no se debe reducir a acciones medioambientales básicas que pueden ser suficientes en espacios continentales, pero que resulta más publicitaria que comprometida, cuando se trata de un territorio insular. Está bien recoger y clasificar residuos, reducir energía actuando sobre la climatización o utilizar productos biodegradables, pero debemos reconocer que no es suficiente para cubrir las necesidades de alimentación, de agua y de energía en un territorio limitado y fragmentado como son las islas.

Hace falta otro nivel de implicación, que empieza por no seguir construyendo hoteles que no respondan a un uso racional del agua desde el origen y su distribución hasta el tratamiento para su reutilización, de forma que, el proceso, incluida la aportación energética requerida, sea trasparente para la isla. Y continuará sin ser suficiente, si los productos de consumo individual del visitante proceden de manera desproporcionada del exterior, en especial, la alimentación, sin que haya participación en sistemas internos de producción y reciclaje. Parecería razonable intervenir en explotaciones complementarias asociadas al negocio principal, como pueden ser áreas cultivadas, aguas desalinizadas, energía sostenible o en gestión de la biomasa.

Pero, no es solo un planteamiento orientado a nuevas instalaciones, que fácilmente se podría interpretar como una moratoria encubierta, sino que, también, ha de servir para ordenar el escenario actual, proponiendo plazos y porcentajes de intervenciones paralelas que modernicen la planta hotelera actual y consigan su sostenibilidad integral. Un afán renovador enfocado a la oferta turística consensuada con los poderes públicos, que busca la excelencia y se aleja de decadencias depresivas, implantando una nueva cultura alojativa que alcance, incluso a empleados, si las circunstancias lo requieren.

Esa línea de superación debe ser completa e iniciarse desde el mismo lugar de origen del pasajero hasta finalizar a su vuelta de vacaciones, promoviendo una atmósfera dinámica complementaria del hábitat alojativo insular, que se traduce en la necesidad paralela de mejorar la calidad de la conectividad aérea de Europa con el archipiélago. Las conocidas compañías de «bajo coste» se establecieron para optimizar rendimientos de vuelos inferiores a las dos horas y solo cuando el mercado se saturó, acometieron vuelos de cuatro o cinco horas, sabiendo que iban a ser menos eficientes y que dejaban sin atender, un mercado de mayor nivel adquisitivo. El turismo masivo importa esencialmente a operadores aéreos y a los aeropuertos, pero se ha convertido en una rémora para la sostenibilidad de Canarias que necesita distribuir espacios para el conjunto diverso de potenciales visitantes.

Es tan cierto que «Canarias tiene un límite», como que la sostenibilidad de las islas sigue siendo la asignatura pendiente que casi todas las generaciones de canarios deben aprobar para superar su carácter oceánico, limitado y distante. Hoy, sin embargo, contamos con instrumentos derivados del propio sistema de transporte aéreo comercial como son los propios aeropuertos que permiten manejar la conectividad aérea que requieren las circunstancias geoestratégicas de Canarias mientras se establecen fórmulas de conformación de comunidades energéticas y de servicios esenciales autosostenibles, asociados a la industria del turismo y asentados en la concertación público-privada.