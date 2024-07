El síndrome del «burnout» / La Provincia

El síndrome del «burnout» es conocido como aquella situación denominada, también, como del «Síndrome del Quemado», que es una alteración psicológica ligada a la actividad laboral y que puede constituir un trastorno que tiene su origen en una ausencia de proporcionalidad del tiempo que se dedica a la actividad laboral y el que en condiciones normales se debe dedicar y que provoca sus efectos dañinos en la calidad de vida.

De todas maneras, este síndrome puede no aparecer nunca en personas que pueden llegar a asumir una alta capacidad de autocontrol y que no se estresan por elevada que sea el nivel de conflicto, o problemas que estén obligados a afrontar en su actividad laboral. Y, frente a ello, tampoco aparecerá nunca en personas que no alcanzan un rendimiento suficiente en su puesto de trabajo y realizan una actividad laboral al límite, trabajando lo mínimo que le exigen y no excediéndose un ápice en sus funciones, prototipo de trabajador que se ve con frecuencia, que no asumen que deben integrarse en la empresa, o Administración Pública para la que trabajan, y que sin llegar a tener que acabar «quemado» se implique al máximo en la actividad de la organización, entendiendo que forma parte de su vida y que el éxito o fracaso de las mismas será bueno o malo también para los trabajadores, ya que si el negocio no funciona por culpa de un rendimiento inadecuado de sus trabajadores podrían existir despidos.

Ahora mismo parece que se pretende reducir el horario de trabajo, lo que puede repercutir en los rendimientos laborales en empresas, ya que es cuestión de matemáticas que si se trabajan menos horas, los resultados se reducirán en la misma medida, cuando hoy en día lo que se necesita es más gente implicada al máximo en su actividad laboral y que sienta a su organización como algo que forma parte de su vida, y es el sueldo que percibe de esa organización, empresa o Administración Pública, el que luego le permite poder atender sus necesidades de vida personales y los caprichos que pueda darse. Pero las empresas necesitan rendimientos para incrementar y mantener sus puestos de trabajo.

La cuestión en estos casos es saber llegar al punto intermedio en donde el rendimiento tiene que ser lo suficiente como para que en su organización se sientan satisfechos, y se marque un horario prudente que no lleve a que pueda aparecer este síndrome del quemado, pero que, por el contrario, no se sitúe, tampoco, en un nivel de rendimiento bajo, o inadecuado, para las exigencias que la empresa, o Administración, requiera para que se alcancen unos resultados óptimos en razón al servicio que se debe dar a los ciudadanos que acuden a ésta última, o los clientes de las empresas que acuden a ellas, y las eligen, para que resuelvan algún problema que tienen y que no puede retrasarse en el tiempo. Y para que esto ocurra hace falta que los trabajadores dediquen un tiempo óptimo en su rendimiento que pasa, no por reducir su horario de trabajo, sino por fijar el prudente como para que no se alcancen estas situaciones del «síndrome del quemado», que será negativa para la organización si los trabajadores llega un momento que se colapsan, pero que tampoco se queden cortos en su rendimiento, porque es sabido que los milagros no ocurren cuando se trata de buscar un rendimiento óptimo en las actividades laborales. Y esto es muy sencillo, ya que cuando más horas, y bien aprovechadas, se trabaja, más y mejores rendimientos se obtienen.

Respecto de este síndrome del «bournout» puede ocurrir que el trabajador esté realizando una actividad que no sea adecuada a sus posibilidades, y que no esté integrado en la función que se le ha encomendado llevar a cabo, por cuanto una de las razones de este síndrome es, precisamente, que esa actividad laboral no es del agrado del trabajador, aunque, de todos modos, no hay que confundir esta cuestión con que éste prefiera no hacer nada a estar trabajando y que lo hace por una necesidad, por lo que lo que primero hay que tener claro es que hay que acudir al puesto de trabajo con ganas de cumplir una función con la empresa que paga al trabajador y con el objetivo de prestar un servicio a los demás.

Si, como estamos manteniendo, en algunos casos existen situaciones por exceso y aparecen estos síndromes habrá que evaluar la actitud del trabajador, su permanente estado de enfado, o reacciones extrañas, o aparente obsesión con el trabajo, o que hacen más grandes problemas que se pueden resolver fácilmente. Si todo ello ocurre habrá que cuidar y ayudar a quien pueda ofrecer síntomas del «síndrome del quemado» para ofrecerle soluciones y evitar que esta situación pueda ir a más y derivar en algo más grave. Lo importante es estar en condiciones de detectarlo.